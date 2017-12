Marcha contra las reformas con críticas al Gobierno y la CGT

Denunciaron que la “bicicleta financiera” está afectando a los más pobres “con hambre y desocupación”. Para el domingo convocaron a una concentración frente al Obelisco.

Decenas de organizaciones sindicales, sociales y partidos de izquierda se movilizaron ayer desde el Congreso hacia Plaza de Mayo para manifestarse en contra de las reformas laboral y previsional propuestas por el Gobierno, con críticas que incluyeron a la CGT.

"A esta reforma no la vamos a parar con una marcha, sino que lo vamos a hacer con un plan de lucha y por eso necesitamos de todos, para que armemos una nueva central que sea la que represente a todos los trabajadores y no los empresarios que están hoy en la CGT", sostuvo el delegado de izquierda de la Unión Ferroviaria Rubén "Pollo" Sobrero.

En el escenario ubicado en Plaza de Mayo, donde los oradores comenzaron a hablar poco antes de las 18, Sobrero cuestionó que "mientras esperamos los brotes verdes, hay una bicicleta financiera que la vamos a terminar pagando todos nosotros con hambre y desocupación". Y agregó: "Por eso vamos a seguir en la calle".

Sobrero fue uno de los oradores en la marcha que coincidió con un paro nacional de estatales, y cuya convocatoria comenzó pasado el mediodía cuando las primeras organizaciones llegaron a las inmediaciones del Congreso Nacional.

De la protesta participó el sector de ATE que responde a Hugo Godoy (que en enero último rompió la unidad con Pablo Micheli, tras acusarlo de plegarse a las medidas de la CGT), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la CTA Capital, la CTEP, además del Suteba, el Sindicato de Neumáticos, el Polo Obrero y el Partido Obrero, entre otros.

Una Plaza de Mayo colmada vio llegar cerca de las 17 por Diagonal Sur, a una importante columna del movimiento Barrios de Pie, de las organizaciones -junto a ATE y el Polo Obrero- que más personas convocaron a la marcha.

Mientras tanto, sobre Avenida de Mayo marchaba la columna principal que salió desde el Congreso pasadas las 16.30, encabezada entre otros por el Sindicato de Neumáticos, cuyo secretario general, Alejandro Crespo, cerró el acto acusando de "traidores" y "burócratas sindicales" a la conducción de la CGT.

En la plaza se anunció para el domingo una convocatoria al Obelisco, a la tarde, "para decir no a la OMC" (Organización Mundial de Comercio), en referencia a la undécima conferencia ministerial que tendrá lugar en Buenos Aires entre el 10 y el 13 de este mes.

El centro porteño no fue el único lugar de protesta. Hubo otras movilizaciones de distinta intensidad en provincias como Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Mendoza, Misiones y Río Negro, entre otras.