Charla abierta a la comunidad : "El Valor de la Memoria"

El doctor fue entrevistado por Oscar Canavese antes de la realización de la charla y comentaba en parte su trabajo y lo que disertaría :

“Hace unos años integramos un grupo ENAP (Estudio de Neurociencias Aplicada) y este año un tema que dio resultado y a la gente le gustó mucho es justamente tratar como es el tema de la memoria, cómo es el mecanismo por los cuales nosotros tenemos memoria, por qué nos olvidamos, qué hacemos con los recuerdos que nos hacen mal, cómo activamos los recuerdos que nos hacen bien…

Es un tema que está alistado de una manera que lo puede entender la gente en general, es para todo el mundo. En esas charlas asisten psicólogos, psiquiatras porque enseña un poco el mecanismo de la memoria.

Los recuerdos malos se pueden anular, borrar, sacar

“Sacar o borrar no. Lo que pasa con los recuerdos es que uno los retoma y cuando vuelven a la memoria algo antiguo vuelve algo inestable, borroso, algo que no se entiende y cuando se lo hace conciente de esa forma se puede trabajar ese recuerdo para volver a archivarlo pero de una manera que no te haga mal.

Si se observa que una persona se olvida de cosas cotidianas a quien consultar

“Hoy en día se hacen test en los cuales el neurólogo, el psicólogo o psiquiatra lo puede hacer. Los psicólogos están limitados si hay que llegar a una medicación pero en general las personas que tienen este entrenamiento pueden tratar un trastorno de memoria.”

Cómo se divide la memoria

“Se divide en 3 grandes grupos : la perceptiva que es la que dura segundos, la memoria a corto plazo que dura de minutos a casi un día y la memoria a largo plazo que es la que uno aprende y la depositamos en el cerebro se puede trabajar en la medida que uno quiera trabajarlo.

La memoria es algo que se educa no es algo que se nace, ese mito que se dice “a mira nació con buena memoria” en neurociencia no existe, se educa prestándole atención.

Hay estudios que dicen que hasta los 99 años un cerebro tiene la capacidad de aprender. Hay técnicas de aprender cualquier cosa siempre y cuando uno se lo proponga. La edad no es un limitante. Diría es un limitante interno o limitante psicológico de la persona que lo que realmente está demostrado de lo que puede hacer.”