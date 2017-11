Submarino desaparecido | La jueza le pide a Mauricio Macri que levante el secreto militar

La jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez pide que el presidente Mauricio Macri levante el secreto militar para darle impulso a la causa del submarino ARA San Juan, a dos semanas de su desaparición. La medida es clave ya que, hasta tanto no se concrete, la magistrada no puede recibir información.

"El personal de la Armada está amparado en la confidencialidad. No puedo citarlos a declarar ni exigirles que me brinden documentación sensible hasta que el presidente releve el secreto de Estado", dijo la jueza.

Hasta el momento citó a declarar como testigo al ministro de Defensa Oscar Aguad, al que le envió un oficio. El funcionario puede declarar por escrito o en persona, en Caleta Olivia, donde quedó radicado el caso. En su requerimiento al funcionario también reclamó el levantamiento del secreto militar, consigna Clarín.

En su pedido la jueza solicitó además a Aguad que comunique si fue informado por la Armada sobre de los problemas que reportó el submarino antes de perder contacto con la Base Mar del Plata y que aporte todos los documentos sobre el destino del submarino y su funcionamiento.

Yáñez dijo que el caso del submarino "es muy sensible, de una complejidad que no se compara ni con la tragedia de Cromañón". "Es la mayor tragedia naval que yo recuerde, al menos en este siglo. Desde la guerra de Malvinas que no se veía tanta gente conmovida en Comodoro Rivadavia", afirmó.

"Estamos tratando de investigar qué pasó. Luego, con certezas, se va a poder determinar si hubo algún tipo de responsabilidad de tipo civil, penal o administrativa. Creo que la Armada es la última interesada en que salga a navegar un submarino que no está en condiciones", indicó.