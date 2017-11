Amsafe impulsa paro y movilización para el miércoles en contra de las reformas del gobierno nacional

Es contra las reformas laboral, previsional y el pacto fiscal que aseguran representa “un verdadero ajuste para los trabajadores”. La moción será planteada en el congreso de Ctera que se reunirá mañana martes en Buenos Aires.

Cabe destacar que en nuestra ciudad ya dicha moción triunfó por un alto margen ya que cosechó casi el 78 % de los votos. Además del paro y la movilización los docentes realizarán actividades de concientización en las escuelas y participaran de la jornada convocada por otras organizaciones sindicales el día 6 de diciembre. A la vez sostienen: “No al Plan Maestro, no al aumento de la edad jubilatoria, no a la pérdida del 82% móvil. no a la armonización, no al pacto fiscal que acelera la pérdida del poder adquisitivo de nuestro salario, no a la reforma laboral que atenta contra los derechos históricos de los trabajadores, no a las tareas extras a los docentes y estado de alerta hacia el Estado provincial”.

Al respecto, el delegado regional, Javier Delgado, sostuvo: “Estamos teniendo problemas para resistir esta embestida del gobierno nacional con la anuencia de los gobiernos provinciales. El sentir de las asambleas es de un repudio total a las iniciativas, entendiendo que lo que está en juego no es un modelo político, sino nuestros derechos y la barrera que ponemos día a día para que no nos exploten de forma descomunal. Está en juego el incremento de la explotación sobre una clase social”.

De las asambleas relevadas por Delgado surge la necesidad de trabajar “mancomunadamente con otros gremios e intensificar el trabajo diario para ganar la conciencia de nuestros compañeros y así fortalecernos como clase”. De esa manera, el dirigente propone como objetivos el estudio del proyecto de reforma y la importancia de salir a comunicarlo con precisión. “Estamos viendo que se va a postergar unos días el tratamiento, eso nos da tiempo para implementar el espacio de debate. Pero nos gustaría acelerar la discusión acerca de las esperanzas que recaen en los legisladores. De esto no salimos votando, de esto salimos movilizados en la calle, con organización y lucha”, afirma. Y completa: “Muchos legisladores, por más que sean opositores, no van a tener pruritos en votar. Vayamos a construir una conciencia crítica en los trabajadores. No sembremos falsas esperanzas en la clase política”.

Finalmente, subrayó la importancia de llevar adelante un proceso de mea culpa dentro del movimiento obrero organizado en relación a la ofensiva del gobierno nacional en lo referido a las causas de corrupción: “No puede ser que a los corruptos los saque el gobierno y no nosotros. A esos tipos los tenemos que sacar los trabajadores. No tenemos que mirar para otro lado. Eso hay que tenerlo en cuenta por el tema de los carpetazos, que explica gran parte de los acuerdos a los que accedió la CGT”.