En un partido infartante, Argentino ganó y empardó la serie

Argentino de Firmat ganó en Villa Cañás 72-68 y se quedó con el segundo partido de la final del torneo Clausura, empatando la serie 1-1 y robando la localía. Ahora, el tercer juego se jugará el lunes 4 de diciembre, y el cuarto, también en el 'Coloso Cuevero' será el martes 12.

El partido fue totalmente distinto al jugado la semana pasada en el mismo gimnasio. Argentino lo ganó desde principio a fin, jugó con autoridad, sufrió en el último cuarto, se bancó la presión y festejo ruidosamente.

Ya en el comienzo vulneró la defensa local con un Helman inspiradísimo, que lideró las ofensivas con alta efectividad y así sacó las primeras diferencias. Cudos, bien defendido por Heredia, también arrancó derecho, le costó, pero prevaleció.

Sportsman estuvo impreciso en el traslado del balón y no tuvo la intensidad de otros partidos para defender su canasta. El primer parcial fue favorable al visitante 23-14.

En el segundo cuarto se vio lo mejor del equipo dirigido por Hugo Juan. El 'Colorado' Helman siguió luciéndose, Fermani tomó más tiros y Miguel, a su ritmo, se fue metiendo en el partido, aportando muchos puntos para la causa. García utilizó sus tiempos muertos, pero no le encontró la vuelta al juego.

Argentino llegó a sacar una diferencia de 19, que pudo ser mayor. Con rebeldía y orgullo, Sportsman clavó un parcial de 7-0 y logró cerrar bien el primer tiempo: 42-30.

Caliente, intenso, dramático fue el partido, y se potenció en la segunda mitad. Sportsman pudo corregir algunos aspectos del juego, tomó mejor las marcas y adelante tuvo aciertos que le permitieron meterse en partido. Parecía que el 'Tren Blanco' reaccionaba, y en el mejor momento se lesionó Cudos, debió salir del juego y ya no retornó.

Montoli tomó la batuta y comenzó a gravitar en el partido. El y Grieco eran las esperanzas para revertir la situación. Argentino parecía que se derrumbaba, sin embargo cerró el tercer cuarto 55-44.

En el último parcial creció el dramatismo, Sportsman empezó a limar la diferencia y de a poco se acercó en el marcador y se puso solo 4 puntos. Pero una vez más ocurrió algo que atentó contra sus intereses: salió Grieco por cinco faltas.

Otro hecho para destacar fue la lesión de Fermani, otro ausente en la definición del juego. Cuando faltaban pocos minutos, la buena mano de Rodríguez (2 triples) y la tranquilidad y experiencia de Cordera desde la línea, inclinaron la balanza para el equipo firmatense que logró su objetivo, lo ganó 72-68 “robó” uno de visita y tendrá ahora la localía como aliado para intentar festejar un nuevo campeonato.

Sportsman dejó todo pero no le alcanzó, y a la espera de lo que suceda con Cudos, tendrá que ganar uno sí o sí en Firmat para llevar la serie a un hipotético quinto partido en Villa Cañás.

Sportsman 68

Esteban Montoli 18

Francisco Poli 2

Robertino Bernasconi 0

Juan I. Grieco 5

Matías Cudos 15

Mariano Frattini 11

Pablo Mecoli 10

Agustín Galván 7

Nicolás Cueto 0

DT: Diego García

Argentino 72

Andrés Miguel 10

Leandro Lyonnet 3

Nahuel Rodríguez 13

Nicolás Helman 21

Alexandro Fermani 11

Andrés Heredia 1

Diego Cordera 7

Franco Fogolín 0

Fabio Fernández 4

Ricardo Rimandi 2

DT: Hugo Juan

Parciales por cuartos: 14-23, 30-42, 44-55, 68-72.

Arbitros: Barbich, Petroni, Arribas.

Gimnasio: Sportsman.

La figura: Nicolás Helman

Fuente : Diario El nforme - NDS