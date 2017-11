Solicitarán la intervención de Moyano en el conflicto del Beroiz

La CGT local se mostró unida y en el mediodía de hoy brindó una conferencia de prensa para referirse a diferentes temas abordados en reunión previa. Así el secretario general de la entidad, Jorge Sola, rodeado de sus pares fue el encargado de resumir las distintas consideraciones.

La crisis del sanatorio Beroiz fue uno de los temas abordados y al respecto Sola destacó que les manifestaron su apoyo a los trabajadores y sus respectivas familias. A la vez se comprometieron a solicitarle a la Federación de Camioneros, dirigida por Hugo Moyano (dirigente cercano al propio Sola) para que interceda en la situación. Al respecto cabe destacar que el nombrado nosocomio actualmente es propiedad de la Mutual de Camioneros que pertenece al sindicato provincial, entidad que se encuentra en conflicto con la Federación dirigida por Moyano. “No nos metemos en la disputa, simplemente estamos tratando que el sanatorio siga funcionando, y nos parece interesante a esos fines habilitar la intervención de la Federación que hasta ahora no se ha hecho presente”, aclaró por si acaso el secretario de la CGT local.

Reforma laboral

En tanto en otro tramo de la conferencia se refirió a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional y acotó: “El proyecto de ley que ingresó al Senado tenía un contexto al principio y a través de la mesa de diálogo abierta con la CGT Nacional, se sacaron distintos puntos que alteraban derechos colectivos o individuales. Eso no implica que se brinde apoyo a un proyecto de estas características”.

De este modo celebró la voluntad de diálogo del Ejecutivo Nacional “hay una serie de modificaciones incorporadas a lo que es la Ley de Contrato de Trabajo que no venían siendo charladas previamente .Y nosotros expresamos nuestras diferencias, planteando que eso no pasaba el filtro de la CGT”. En ese sentido ejemplificó: “Nosotros representamos al movimiento obrero y expresamos que temas como: el banco de horas, el fondo de cesantía laboral, la prescripción de los derechos laborales, empleados independientes monotributistas. Todo eso dijimos que no iba y tuvieron la voluntad de sacarlo”.

Para luego “tirarle la pelota” a los legisladores nacionales: “Ahora les toca a ellos mejorar el proyecto de ley que el gobierno dice necesitar para generar más y mejor trabajo. El tiempo dirá si les da la razón”.

Y volvió a ponderar los cambios introducidos por la central sindical: “A partir de estos cambios, la reforma es menos lesiva y hay cuestiones que son importantes. Derechos colectivos e individuales fundamentales no fueron tocados”

Finalmente le dedicó un párrafo a la reforma previsional y sostuvo que la CGT no tuvo acceso a la misma, ni posibilidad de discutirla. “Eso fue un acuerdo con los gobernadores, y tal como nos quejamos con el gobierno anterior lo hacemos con el actual, los gobernadores acuerdan un pacto fiscal en el que incluyen impuestos que son contribuciones de los trabajadores, ya sea a la seguridad social como a ganancias”, remarcó con cierta molestia.