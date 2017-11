Santa Isabel : Pieroni se reunió con directivos de la Asociación Mutual del Club Belgrano

El diputado provincial Oscar Pieroni se reunió la semana pasada con directivos de la Asociación Mutual del Club Belgrano Santa Isabel, quienes lo convocaron para dialogar sobre el proyecto de reforma impositiva del Poder Ejecutivo Nacional, el cual pretende alcanzar con el impuesto a las ganancias a mutuales y cooperativas de crédito y seguros.

“Compartimos su preocupación y nos pusimos a disposición. La propuesta del Gobierno Nacional, además de no corresponder por no tener estas entidades ganancias, extrae recursos de nuestras economías locales, impide el apoyo solidario a vastas actividades deportivas, sociales, educativas y culturales, y debilita a entidades que son las únicas en prestar servicios en tantísimas localidades”, sintetizó el legislador, quien estuvo acompañado por el presidente comunal reelecto, Jorge Raverta, y parte de su equipo de trabajo.

Pieroni explicó que la ley orgánica de las mutuales establece que las mismas son constituidas sin fines de lucro por personas inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a, por ejemplo, riesgos eventuales. “En las mutuales no existe devolución de los excedentes: se aumenta el capital, las reservas y fondos especiales. Por lo tanto si no hay ganancias no puede haber impuesto”, aclaró.

En el caso de las cooperativas, recordó que “tienen por objeto brindar servicios a sus asociados, no generar una ganancia para el capital. Si hay un excedente generado por dicho servicio, vuelve al socio como retorno. Si brinda servicios a no socios, el excedente no se distribuye: forma parte del patrimonio como una reserva. No genera renta a favor de los socios, sino que amplía los servicios”, detalló.

Rol fundamental

En la provincia existen 1700 cooperativas y 800 mutuales que “fortalecen y son herramienta fundamental para nuestra economía social y solidaria” en cada una de las localidades donde se encuentran, destacó Pieroni. “Alcanzar con impuestos a las ganancias a estas entidades tendría consecuencias en nuestras economías locales y regionales. Estas entidades cumplen un rol fundamental para nuestro desarrollo social y económico”, insistió.

El jueves pasado, la Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó en sesión un proyecto de declaración presentado por los diputados Omar Martínez y Oscar Pieroni (PS-FPCyS) en tal sentido, para que la reforma tributaria que pretende establecer el gobierno de Mauricio Macri no equipare al sector cooperativo y mutualista con el resto del sistema financiero.