"Cuando un amigo se va"

Noviembre en su medianía se presentaba caluroso con algo de sequía como preanaunciando la pronta llegada del verano. El Turismo de Carretera vivía una difícil situación de equilibrio y sustentabilidad en cuanto a la continuidad de las carreras en rutas abiertas. Los autos habían comenzado a sufir una metamorfosis transformatoria en su aspecto físico buscando los beneficios aerodinámicos: Colas Fast Back, parabrisas envolventes, menor despegue del piso y el permanente desarrollo potencial de los motores como argumento para contrarestar la aparición de los Torinos modernos autoportantes que comenzaban a invadir la categoría desde un equipo oficial. Los caminos seguían siendo los mismos pero la pasión por el T.C. no entendía de razonamientos.

A dos años de la trágica desaparición de Angel Meunier y Umberto Lorenzetti los dirigentes del Automoto Club Rufino con el Dr. Emilio Alejandro Carballeira a la cabeza se movilizaron para tener una fecha en el calendario a suerte de homenaje. Corría el año 1967 y otorgada que fuera la fecha la gran pregunta pasaba por el trazado del circuito. Difíciles caminos los de la zona, los permanentes vientos que corren generalmente de norte a sur dificultan la dispersión del polvo en el camino, pero el latiguillo popular dice que "Esto es el T.C."

Rufino prepara su fiesta y ya el sábado en el sellado previo llevado a cabo en el predio del Circuito Angel Robles la algarabía es total.

Norberto Polinori sufría por entonces una inhabilitación en su licencia por razonez de salud pero Polinori si cuidó minuciosamente hasta pasar el exámen aprobatorio. El Negro quería estar en el Homenaje al Cholo. Había sido precisamente él quien junto a Chacarita Petinari fuera el primero en parar en el lugar del accidente en Tancacha, el que tuvo a Meunier entre sus brazos en la expiración final. Meunier era su amigo con el que intercambiaban habitualmente repuestos y mejoras para el auto de carrera. Dos tipos nobles, humildemente generosos y caballeros.

Con enorme alegría llegó Polinori aquella tarde de sábado con una indescriptible felicidad marcada en su rostro. Corrí a su encuentro para charlar como siempre de sus cosas. Un jovencito caminaba casi permanentemente a su lado. Silencioso, sonriente, con orgullo y hasta como con veneración hacia su ídolo: Era Julio Galván su acompañante. Preguntó el Negro por nuestra familia y apareció Miguel. Le contamos que al otro día Cristina y Elena estarían para agradecerle la deferencia. Polinori nos abrazó.

Con el despertar del Domingo los corredores y sus autos fueron llegando a ocupar su lugar en la larga fila de lanzamiento. Norberto vestía una coqueta remera de Establecimientos EA y una sonrisa de oreja a oreja. Saludó a los Meunier, me pidió una foto antes de largar con Cristina y el recordado y querido Alberto Borello periodista amigo de Venado Tuerto y compañero de tareas periodísticas con los D'Agostino.y subió a su auto para concentrarse en la carrera. Antes me dió un fuerte abrazo y con la bonhomía de siempre me dijo:"Nos vemos a la vuelta".

El temor del viento y la tierra se hizo realidad desde la misma largada. Saliendo del pavimento y doblando a la izquiera una larga recta guadaloza invitaba a los domadores de dificultades a acelerar aún a despecho de que la tierra en suspensión los metía en un túnel sin visión. Los periodistas charlábamos con los dirigentes. El Comisario Deportivo no quería hablar. Era acaso esta la carrea que "Nunca se debió correr?"

De pronto el ulular de las sirenas y el desbocado andar de las ambulancias presagiaron un accidente grave. El Dr. Carballeira me anotició de los hechos al tiempo que entregándome las llaves de su Torino me decía: "Buscá a la señora del Negro y llevala al Hospital".

Sabedor de que la esposa de Polinori estaba con Elena la esposa de Cholo corrí a buscarla. Cuando llegué seguramente mi rostro desencajado denunció algo grave porque mi futura Suegra pálida no atinó a decir palabra, solo se cubrió el rostro con las dos manos y le dió un beso a la mujer mientras yo la subía al auto. El resto es una historia desgraciadamente triste muchas veces contada por lo que respetando códigos periodísticos elijo obviarlo.

A cincuenta años de la desaparición de NORBERTO POLINORI en Villa Cañás, su pueblo, los amantes del T.C. de distintos lugares del país se dan cita para un agasajo de reconocimiento que indudablemente no carecerá de lágrimas, pero que en la distancia debe necesariamente tener el tinte del orgullo y la satisfacción de haber tenido un hombre cabal que llevó el nombre de su pueblo a los umbrales más altos del Automovilismo por todo el país, que fue un verdadero ejemplo de caballerosidad y compañerismo y que además hubiese querido que lo recordaran siempre con la sonrisa de sus sueños.