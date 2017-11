Consejo para la asistencia, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres

Gabriela Sosa, subsecretaria de políticas de género estuvo en nuestra ciudad y dialogó en el aire de Cadena Sonic con José Juarez :

“Estamos en Villa Cañás por una recorrida que tenemos en toda la provincia y para darle vida al Consejo para asistir, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Estos concejos que vamos haciendo en distintas localidades ya es el número 19 que hacemos en dos años, Son espacios donde se reúnen los equipos de Municipios y Comunas, el Poder Judicial, el Poder Legislativo para discutir sobre las estrategias para prevenir y asistir la violencia sobre las mujeres.

Venimos trabajando con el tema de analizar cómo se da la violencia en distintas regiones de la provincia. Y uno de los temas que surgió es el difícil camino de las mujeres para acceder a la justicia. Como es bastante importante decidimos trabajar sobre este tema en particular este concejo.

Cuando uno habla de acceso a la justicia está con complicacionesen la hora de hacer la denuncia y eso genera en las mujeres, en las víctimas, el Estado de que se pueda resolverle el problema.

Lo otro es el elemento cultural, es decir la vergüenza de poder contarle esto a alguien, el miedo a tener una represalia por parte del agresor, son todos ingredientes que la mujer en lugar de hacer una denuncia se quede en su casa soportando esta situación.

Nosotros somos el Poder Ejecutivo, nos encargamos no de impartir justicia, si la pregunta o consulta es que recursos tenemos cuando una mujer no puede volver a su casa porque el agresor aún no está detenido, qué tipo de asistencia se le brinda a una mujer que está en una crisis de violencia, esas son las preguntas más frecuentes. Y también muchas dudas de no saber a dónde dirigirse a hacer una denuncia, cual es el lugar que la va a recibir de la manera más respetuosa…

Hay una resistencia de este modelo patriarcal-machista que se manifiesta por ejemplo en cada vez mayor crueldad en las formas de violencia.

Siempre lo importante es no estar solas en esto, siempre se ha demostrado, con el 3 de junio, con las movilizaciones, estamos muy cerquita del 25 de noviembre que es el día de la no violencia contra las mujeres; que juntas podemos cambiar y transformar la vida que hoy tenemos en una vida libre de violencia.”