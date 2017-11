Desconcierto por un empresario que lleva 20 días desaparecido: "Estamos estancados en la búsqueda"

La desaparición de Benvenuto alcanzó a la política local. A pocos metros del kilómetro 242 se encuentra la estancia La Garibaldina, propiedad del ex intendente de Gualeguay, Luis Erro. Por esta razón, hubo allanamientos en sus propiedades, pero no lograron pistas. Otro político que fue incluido en la investigación fue el ex senador Hugo Lesca, propietario del terreno que Benvenuto quería comprar. Sin embargo, los procedimientos de las fuerzas de seguridad en sus propiedades tampoco dejaron rastros del empresario. Ambos expresaron públicamente su malestar por los operativos y se despegaron de la desaparición de Benvenuto.