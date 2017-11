FIFA Gate | Pablo Paladino apuntó a Cristina Kirchner, Máximo y Carlos Zannini

Ya lo había dado a entender ayer cuando negó que él hubiera cobrado coimas y dijo que los contratos de Fútbol para Todos los definía la Jefatura de Gabinete. Ayer Pablo Paladino le puso nombre a la acusación: "La responsabilidad política era de Carlos Zannini, Máximo y Cristina Kirchner" .

Paladino volvió a hablar tras haber sido acusado por el ex CEO de Torneos y Competencias, Alejandro Burzaco, de recibir coimas por 4 millones de dólares. Burzaco que se entregó a la Justicia y declaró como arrepentido en la causa que se tramita en Estados Unidos también apuntó a Julio Grondona y al exfuncionario K Jorge Delhon, quien se sucidió después de conocerse la explosiva declaración judicial. "Los amo, no lo puedo creer", les dejó esta nota a su mujer y cuatro hijos y se tiró a las vías del tren Roca. Antes había hablado con Paladino.

"Alejandro Burzaco en los últimos años de Julio Grondona se transforma en el hombre fuerte del fútbol argentino y de la mano de Julio Grondona se sienta en los sillones más importante del gobierno argentino. No tenía nada que ver Fútbol Para Todos ni la Jefatura de Gabinete. La responsabilidad política era de Carlos Zannini, Máximo Kirchner, Cristina Kirchner que eran los que se sentaban con Julio Grondona y discutían", señaló Paladino .

Paladino volvió a insistir que FPT no internevía en las operaciones. "La compra de los derechos del fútbol argentino era a la AFA. Fútbol para Todos no lo pagaba, lo contrataba la Jefatura de Gabinete", dijo e insistió: "No me parece que hubo matufias con el proyecto Fútbol para Todos".

Ante la consulta de si cree que Julio Grondona era un hombre honesto, respondió: "No lo puedo decir. Desconozco qué hacía con los recursos de la AFA".

El suicidio de Jorge Delhon

Paladino habló sobre el funcionario K, Jorge Delhon, que ayer se tiró a las vías del tren cuando trascendió la declaración de Alejandro Burzaco en Estados Unidos por el FIFA Gate. Dijo que él y Paladino habían cobrado coimas por 4 millones de dólares.

"Era un amigo de la familia, estoy viviendo una pesadilla enorme. Debe haber sido la última persona con la que hablé porque lo llamé y le dije que venga a mi casa que esto era una pelea de poderes, que él no tenía ninguna responsabilidad administrativa y económica. Era mi amigo, sus hijos son amigos de mis hijos. Si hay algo que tengo ganas de hacer es hablar para dejar en claro su honorabilidad y honestidad que nada tenía que ver con eso", señaló Paladino.

Además, contó cómo lo escuchó en sus últimas horas. "Lo sentí avasallado. Volvía de su trabajo como abogado, no era una persona que estaba en Bahamas disfrutando de la coima de Alejandro Burzaco sino que estaba trabajando como todos los días".

"Yo le dije vení a mi casa, yo te explico, el señor este debe tener un acuerdo para ensuciar en estos momentos. Cuando se toman decisiones contra determinados derechos lo que se necesita en este país es un show que tiene que ver con una detención o con una denuncia y este hombre ha respondido para mejorar su situación una acusación semejante. Todo el mundo sabe que el programa Fútbol Para Todos, lo hemos explicado en la causa, por eso el sobreseímiento, que no manejaba recursos, no compraba derechos porque solo articulaba la televisación y la logística con los periodistas, los productores", dijo Paladino.

Dijo que nunca pensó que Dehlon se iba a tirar a las vías de un tren: "Fue un hombre que vivió, que trabajó y se deslomó por su familia, se vio en una acusación semejante de un delincuente que reconoce su responsabilidad en hechos delictivos y evidentemente no pudo superar la situación. Está claro que este hombre lo que quizo fue circunscribir la duda en el ámbito del programa Fútbol Para Todos para certificar que el fútbol debe estar en mano de los privados".