Biogas en Escuela Runciman

El biogás es una forma ecológica de generar gas. Se produce por la descomposición de residuos o materia orgánica. La tecnología que se requiere para poder producir biogas se llama biodigestor y es bastante simple ya que consta de una cámara donde se incorporan los residuos orgánicos como restos de comida, cosechas, estiércol, etc y se agregan bacterias anaeróbicas que son las que degradan la materia que luego de un tiempo se transforma en metano.

Este gas puede ser utilizado para calefaccionar, cocinar y demás actividades como el gas natural.Las ventaja es que permite reducir la cantidad de residuos sólidos urbanos, no genera gases de efecto invernadero y son renovables.

Esta tecnología es económica y muy útil para escuelas, especialmente para zonas donde no llega el gas natural de red. En la escuela lo producen y lo utilizan en la cocción de los alimentos realizados con lo que se cosecha en su huerta, como así también, en la elaboración de dulces y conservas.