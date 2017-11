Caso Ciccone | Expectativa por la declaración de Alejandro Vandenbroele: ¿a quiénes podría complicar?

Alejandro Vandenbroele dio un fuerte giro en la causa de la ex Ciccone Calcográfica al pedir declarar como arrepentido en la causa, lo que implica su entrada al programa de testigos protegidos y también que "apunte hacia arriba" con sus confesiones ante la Justicia. Su decisión tiene un fuerte impacto en el kirchnerismo, ya que con su declaración involucraría especialmente, además del ex vicepresidente Amado Boudou, al extitular K de la AFIP Ricardo Echegaray y al gobernador de Formosa Gildo Insfrán. Además del presidente del Banco Macro Jorge Brito, muy ligado a la administración anterior.

En la declaración que hará ante el fiscal federal Jorge Di Lello el presunto testaferro de Boudou deberá aportar datos o documentos que incriminen a los involucrados en la maniobra por la compra de la ex Ciccone por la que se lo juzga al ex vicepresidente como la del asesoramiento por la renegociación de la deuda de la provincia de Formosa con el Gobierno durante el kirchnerismo. En el caso de que Vandenbroele no involucre a personas por encima de su rango Di Lello no podrá ofrecerle una reducción de penas, lo que le genera una mayor presión al presunto testaferro de Boudou para "contar todo" lo que sabe sobre las maniobras ilíctitas en ambos entramados.

Echegaray sería uno de los apuntados por Vandenbroele en su declaración, ya que el arrepentido podría contar cuál fue el rol del extitular de la AFIP en la maniobra del salvataje financiero de la empresa. Por ejemplo, por la concesión de una moratoria excepcional a la compañía. Rafael Resnick Brenner, exjefe de asesores de la AFIP, participó en el requerimiento de una quita sobre la deuda total de la empresa ($62.714.169,36) y en la implementación de un plan de pagos. El exfuncionario, en el juicio, declaró que se trató de una "una tramitación consensuada con el Administrador Federal (Echegaray)" y aclaró: "No se movía un papel sin que él supiera".

La Cooperativa Crédito Marítima LTDA -que se sospecha que pertenece a Brito- le giró millones a The Old Fund, la sociedad presidida por Vandenbroele que compró la ex Ciccone. El propio Brito, en el juicio, declaró como testigo que esta coperativa era cliente del Banco y admitió que conoce a Máximo Eduardo Lanusse, que trabajaba en la entidad y que luego fue vicepresidente de The Old Fund.

También podría involucrar al gobernador de Formosa, que contrató a The Old Fund para asesoramiento para la reestructuración de su deuda con el Estado nacional, cuando Boudou estaba a cargo del ministerio de Economía. La sociedad presidida por Vandenbroele no tenía experiencia ni especialistas en el rubro y recibió $ 7,6 millones por estos servicios. Di Lello pidió la indagatoria de Insfrán, al considerar que esta maniora se produjo "gracias al aporte brindado por cada uno de los funcionarios provinciales y nacionales". Entre ellos Hernán Lorenzino como secretario de Finanzas y el propio Boudou, para favorecer a The Old Fund.

La Ley del Arrepentido establece que el imputado que colabore con la investigación podrá conseguir una reducción de pena, negociada previamente con la fiscalía, toda vez que en el proceso judicial se constate la veracidad de la información aportada. Di Lello o el juez federal Ariel Lijo tendrán hasta un año para "corroborar el cumplimiento de las obligaciones que el imputado arrepentido hubiera contraído en el marco del acuerdo, especialmente la verosimilitud y utilidad, total o parcial, de la información que hubiera proporcionado".