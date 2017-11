Sportsman TUVO LA DIFERENCIA ante Firmat y es finalista de la AVB

Sportsman de Villa Cañás venció en su cancha a Firmat FBC por 90-53 y ganó la serie semifinal del torneo Clausura por 2-1, por lo que jugará la final con Argentino. A diferencia de lo ocurrido en los partidos anteriores, donde hubo mucha paridad y el equipo de Firmat estuvo arriba en el marcador con chances de acceder a la definición del torneo, anoche Sportsman se mostró muy superior, impuso condiciones y terminó ganando el partido prácticamente una vez finalizado el primer tiempo.

Fue así, con autoridad, y con un comienzo demoledor en lo individual y colectivo. Sportsman fue ratificando su favoritismo y le hizo honor a su apodo, fue un verdadero 'Tren Blanco'. Mariano Frattini jugó un primer cuarto excepcional, en ofensiva anotó de corrido 12 puntos, producto de 6 dobles, y anuló a Gonzalo Maggio, el mejor de la visita, con una defensa muy física e inteligente.

Con un juego sólido, atildado y efectivo, el local se llevó el primer cuarto por 25-10. Y así fue hasta el final, apenas rotó Diego Garcia, los sustitutos también respondieron, aparecieron los tiradores, la diferencia se fue ampliando y el equipo dirigido por Hugo Miraglia, sin ideas y dominado, no encontraba canastas fáciles, y los números del tablero marcaron la realidad del juego.

Mecoli y Frattini en la pintura eran imparables y aprovecharon al máximo sus centímetros, se fueron al entretiempo 55-19, con la sensación, muy cercana a certeza, de que ya era cosa juzgada.

El tercer período fue más hablado y luchado que jugado, pero así y todo, y cuando hubo que pelear mas que jugar, Sportsman también se mostró superior y con carácter se plantó firme ante su rival, cerró 75-37.

El último cuarto estuvo de más, sólo para la estadística. Miraglia lo sentó a Maggio reconociendo la derrota, y el coach local le dio lugar a los chicos de la cantera, para sellar el paso a la final.

La rebeldía de Varani no alcanzó ni siquiera para ponerse en partido, y la noche de Frattini será recordada como una de las mejores de su carrera, por la calidad del rival y por la instancia en la cual se jugaba. Sportsman fue un justo vencedor y ve más cerca la chance de campeonar, y con este rendimiento, ¿cómo no ilusionarse?.

Sportsman (90)

Esteban Montoli 8

Mauro Orsi 3

Ignacio Martínez 0

Francisco Poli 6

Juan I. Grieco 8

Matías Cudos 8

Mariano Frattini 25

Pablo Mecoli 20

Manuel Salemme 2

Agustín Galván 9

Nicolás Cueto 3

DT: Diego García

Firmat FBC (53)

Andrés Santa 6

Pablo Zenteno 0

Gonzalo Maggio 10

Elías Farías 0

Lucio Varani 18

Silva 4

Julián Nebbia 2

Federico Abal 0

Franco Forconi 0

Nahuel Colaneri 11

Gerónimo Massa 2

DT: Hugo Miraglia

Parciales por cuartos: 25-10, 55-19, 75-37, 90-53

Arbitros: Luis Celano y Gerardo Benedetti

Gimnasio: Sportsman

La figura: Mariano Frattini

En el otro partido Argentino de Firmat definió su pase eliminando a Atlético Elortondo en su cancha 71-78

Fuente : Rodolfo Speranza