Reforma tributaria: los principales cambios al proyecto que el Gobierno enviará hoy al Congreso

Por lo que pudo saber Infobae, Galiani, llamado en el sector "el Cerebro de la reforma", les manifestó que "el impuesto del 17% a las bebidas azucaradas tiene como objetivo una situación relacionada con la salud en particular con las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)". Para CADIBSA, "el aumento de la alícuota es discriminatorio por el trato que se le da a las economías regionales en la reforma tributaria". Para entender el tema hay que destacar que varias provincias se verán afectadas entre ellas Salta, Tucumán, Entre Ríos y Corrientes. Pero habrá otras que tienen a las embotelladores, como Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. El enojo de los productores y embotelladoras de esas bebidas es porque desde el Gobierno se las califica como bebidas no saludables que son perjudiciales para la salud y dicen que eso no es verdad.