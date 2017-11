Por obra de alteo desde el lunes cortan por 60 días la Ruta 8 a la altura de Arias

De este modo recomiendan que el tránsito hacia Córdoba que circula por la ruta nacional 8 desviará en nuestra ciudad por la ruta nacional 33 hacia Rufino para tomar la internacional 7 a Laboulaye, para desde allí empalmar por ruta provincial 4 hasta La Carlota y retomar posteriormente la nacional 8.

En tanto, los conductores que desde la zona de La Carlota deseen circular hasta las regiones de Venado Tuerto, Pergamino, Hughes, Arrecifes, Colón, o la propia Capital Federal, deberán utilizar como vía alternativa la ruta provincial 4.

Es porque, a la altura de la localidad de Arias, sobre los kilómetros 408 al 410 de la ruta nacional 8, se efectuarán tareas de mejoramiento, más un alteo de alrededor de 80 centímetros para evitar futuros anegamientos.

La empresa Corredor Central, concesionaria de peaje de dicha ruta, informó que Vialidad Nacional definió el desvío por ruta 4 desde La Carlota hasta Laboulaye.

No obstante, los observadores encontraron un par de inconvenientes. Para ingresar a la ruta 4 la misma atraviesa una buena parte de la ciudad carlotense. Desde allí hasta Laboulaye, son alrededor de 60 kilómetros sin una sola población. Las dudas apuntan a la posibilidad de un accidente y su eventual asistencia. A mitad de camino sólo queda la localidad de Huanchilla, por ruta provincial 24, que posee ambulancia y cuerpo de Bomberos Voluntarios. El resto sólo son parajes.

Se había pensado en la ruta provincial 3 desde Canals pasando por Colonia Bremen pero este camino provincial se encuentra con trabajos de alteo que realiza la provincia de Córdoba, por lo que no resulta una alternativa recomendable.

DESVÍOS PROPUESTOS AL CORTE DE RUTA por la Obra de ALTEO en el KM 409 de la RN 8



Se advierte que la Policía Caminera podrá multar vehículos que no acaten las instrucciones de los desvíos/cortes de ruta.



El tránsito que viene por la RN 33 desde el norte desvía en Firmat por la RP93-RP11, para tomar la RP4 hasta la Carlota donde retoma la RN 8.



El tránsito al sur de Rufino con destino a Córdoba debe evitar subir por la RN 33 pues no podrá tomar la RN 8. Deberá tomar la RN 7 hacia Laboulaye.