Desplazaron a Luis Juez de la embajada de Ecuador

Luis Juez no será más embajador en Ecuador, tras una decisión de la administración de Mauricio Macri. El ahora ex diplomático confirmó la noticia y aseguró que irá a trabajar el Gobierno nacional.

Según lo que sostuvo Juez, su salida era una situación pactada de antemano. "Me ofrecieron ir al Ejecutivo Nacional, conforme a lo que ya hace un año habíamos acordado", afirmó. Iría a una dependencia dentro del ministerio de Defensa.

Fuentes oficiales de Cancillería que confirmaron todo. Desde esa dependencia "valoraron el trabajo" de Juez, sin precisar en qué momento va a asumir el reemplazante, aún sin definir. "Fortaleció las relaciones bilaterales, en un contexto político complejo en la región", indicaron.

"La Cancillería anticipa que el Embajador Luis Juez finalizará en los próximos días sus funciones en la representación argentina ante la República del Ecuador, a raíz de un ofrecimiento para sumarse a los equipos del Poder Ejecutivo de la Nación. El Embajador Juez llevó a cabo su gestión con éxito, representando los intereses argentinos para ampliar y profundizar la relación bilateral, ante la hermana República del Ecuador desde que asumiera la misión en 2016", indicó en un comunicado, ese Ministerio.

Una broma que generó discordia

Juez quedó en el medio de una fuerte polémica, tras haber hecho un comentario que cayó mal en Ecuador. "He estado desde las 7:45 de la mañana en la escuela San José. Llegué hace media hora, me pegué una ducha, me puse un saco y una camisa, porque no quería estar con la ropa de esta mañana, porque van a decir: este mugriento se ve que agarró hábitos ecuatorianos", comentó.

Lo que pretendió ser una broma, fue el desencadenante de un pedido formal de Ecuador a la Cancillería argentina para exigirle que haga públicas sus disculpas. "Es inaceptable que un representante del más alto nivel de un Estado se refiera de manera ofensiva a los ciudadanos del país que le ha recibido", fue el comunicado ecuatoriano.

El saliente embajador tuvo que disculparse, mediante una carta. "La sola sospecha de que alguien crea que tuve una frase desafortunada intentando agraviar, me pone en una situación tremendamente incómoda", expresó.