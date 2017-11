Ciccone: la Oficina Anticorrupción pide el procesamiento de Ricardo Echegaray

¿Para cuándo Ricardo Echegaray procesado?", fue el mensaje que tuiteó días atrás la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, al conocerse las detenciones del exvicepresidente K Amado Boudou y su amigo José María Núñez Carmona en una causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Justamente el organismo presentará hoy un escrito en la Justicia para pedir el procesamiento del exjefe K de la AFIP, en la condición de querellante que tiene la OA tiene en el juicio por la venta de la ex Ciccone Calcográfica.

Para el organismo Echegaray es uno de los funcionarios que durante el kirchnerismo intervinieron en el proceso de quiebra y salvataje de la Calcográfica para su posterior venta a The Old Fund, la sociedad presidida por el presunto testaferro de Boudou Alejandro Vandenbroele. La presentación del organismo se refuerza con las declaraciones en el juicio por Ciccone de Rafael Resnick Brenner, exjefe de asesores de la AFIP.

"Todo el accionar que yo tuve como jefe de asesores era todo consensuado o instruido por el administrador federal, no quiero zafar, es una realidad", declaró el abogado, que aseguró que no participó del pedido de quiebra ni del levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone. Además responsabilizó a Echegaray por la reunión con Guido Forcieri (exjefe de gabinete de Boudou) y Núñez Carmona en el Ministerio de Economía, en octubre de 2010. "A mí me avisa el administrador federal (por Echegaray)", dijo en la audiencia.

"El coimputado prestó declaración y formuló manifestaciones que han venido a confirmar los numerosos y variados antecedentes que demuestran la responsabilidad evidente de Echegaray en los hechos que se investigan", indica el organismo en el escrito que presentará, al que accedió Clarín. "Los hechos delictivos acreditados y por los que se inició el juicio oral no pudieron haber sucedido sin la intervención intencional de Echegaray. Su aporte ha sido condición necesaria para la comisión del delito", indicó la OA.

Resnick Brenner fue designado en diciembre de 2009 por Echegaray como jefe de asesores de la AFIP y en el 2010 intervino en el caso Ciccone, en el requerimiento de una quita sobre la deuda total de la empresa ($62.714.169,36) y en la implementación de un plan de pagos. El exjefe de asesores de la AFIP indicó que fue "una tramitación consensuada con el Administrador Federal" y aclaró: "No se movía un papel sin que él supiera".

En presentaciones anteriores la Oficina Anticorrupción ya había expuesto una serie de argumentos para considerar acreditada la participación de Echegaray en el proceso y quiebra de la Calcográfica, de modo de allanar el camino a su venta. En el juicio Boudou está acusado por supuestas coimas y negociaciones incompatibles con su función por su presunta intervención en el caso, de control de la firma por testaferros y de su contratación para imprimir billetes y hacer negocios millonarios con el Estado.