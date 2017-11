Ante Jorge Lanata, Luis D'Elía admite que está cerca de ir preso y se compara con Mandela

El ex funcionario ultra K, Luis D' Elía, protagonizó esta noche un mano a mano con el periodista y conductor Jorge Lanata, en el que admitió que puede ir preso por la toma de una comisaría en 2004 y, ante esa posibilidad, se comparó con Nelson Mandela.

"No me acusan de chorro, sino de encabezar una protesta", se defendió. En otros tramos afirmó que "(José) López es un corrupto" y que al juez Ariel Lijo "lo apretaron desde la Rosada", en referencia a la detención de Amado Boudou.

"Si te toca ser Mandela hay que ser Mandela, no me acusan por chorro me acusan por haber encabezado una protesta y por haber parado un golpe contra Cristina Kirchner la noche del 25 de marzo de 2008", afirmó D'Elía en Periodismo para todos (El Trece TV).

Siguió: "Yo ya estoy condenado por eso a 4 días de prisión en suspenso, por lo que me están juzgando dos veces por el mismo hecho; es una injusticia brutal, quizás mañana esté preso pero adelante, háganse cargo, la historia y el pueblo se encargarán de ordenar esta barbaridad que estamos viviendo".

Al comienzo de la entrevista D'Elía afirmó: "Decidí venir a territorio enemigo para ver si las dos partes de la grieta podemos hablar".

Y añadió sobre la posibilidad de ser detenido en las próximas horas: "Pienso que hay una decisión firme de Macri de utilizar la justicia como fuerza de choque del poder ejecutivo, y que además concentra en sus puños todos los medios hegemónicos".

Días atrás, D'Elía ya había afirmado estar "seguro" de que irá "preso" por la toma de una comisaría en La Boca en el año 2004 y señalado que el avance judicial en su contra es "a pedido de (Mauricio) Macri, para meternos presos sin ninguna razón".

La fiscal que interviene en la causa, Gabriela Baigún, había pedido que el dirigente sea condenado a 4 años y 8 meses de prisión por su participación en la toma de la comisaría 24 del barrio porteño de La Boca. El pedido de la fiscal se realizó en el marco de un juicio oral y público en el que se juzga a D' Elía por la toma realizada para reclamar la detención del asesino de un dirigente barrial, Martín "Oso" Cisneros.

Esta noche, en la entrevista, D'Elía afirmó: "Esa noche hubo un crimen. Esa es una narco-comisaría. La persona que asesina a Cisneros tenía tres capturas generadas en la misma comisaría. No lo detenían porque vendía droga para ellos. Yo encabecé la protesta. En la Argentina por vinculaciones de las comisarías con el narcotráfico se tomaron unas 400 comisarías. A mí me juzgan después de 14 años porque hay un solo objetivo: meterme preso".

Siguió: "Necesitan mostrar íconos de la pelea en los noventa que vayamos en cana. Acá absolvieron a Macri, al otro Macri, a Sturzenegger, a Melconian, a Quintana. Todos ellos están absueltos".

Cuando se refirió a las causas de corrupción que involucran a figuras ligadas al kirchnerismo, D'Elía afirmó: “Yo al Pata Medina no lo defiendo. Al Caballo Suárez tampoco lo defiendo”.

“José López es un corrupto. Pero, ¿quién le dio la plata?Calcaterra. Los Macri cartelizaron la obra en la Argentina”, acusó.

El exlíder del partido MILES justificó en ese contexto que solo hay "10 cuestionados" del gobierno de Cristina Kirchner de un total de cuatro mil funcionarios.

Respecto a la detención de Amado Boudou, sostuvo: "Ese tipo (por Boudou) le expropió a los banqueros chorros las AFJP el negocio más formidable de la Argentina y se lo devolvió al Estado. Creó la Asignación Universal Por Hijo. Se la tenían jurada".

Concluyó: "Hoy la vida democrática en nuestro país se achica porque hay una persecución política y judicial muy grave contra la oposición. Lo que hacen contra De Vido y Boudou es una cosa monstruosa, son investigaciones re truchas. A Lijo lo apretaron desde el propio despacho de la Casa Rosada, el propio Macri".