Racing quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Racing Club igualó anoche 0-0 con Libertad de Paraguay en un partido en el que tuvo chances hasta el epílogo y quedó eliminado en el Cilindro de Avellaneda de los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.

La Academia, si bien tuvo oportunidades, careció de la claridad necesaria para generar más peligro en el área del adversario, sufrió las mismas dificultades para convertir que mostró en sus últimos partidos y el equipo se retiró del campo silbado por gran parte de su parcialidad, que soñaba con una semifinal frente a Independiente, su clásico rival.

Racing salió al campo de juego con más apuro que claridad, pero con la intención de remontar el resultado adverso que había traído de Paraguay.

Por su parte, Libertad de ninguna manera se resignó a dejar jugar al local e intentó ahogar la creación de la Academia con una presión alta e intensa.

Recién a los 22 minutos Racing tuvo su primera oportunidad con un tiro libre de Sergio Vittor que Rodrigo Muñoz despejó con esfuerzo estirándose hacia su derecha.

Dos minutos después, el colombiano Andrés Ibargüen elaboró una acción individual por izquierda y encaró hacia el medio, pero su remate desde la medialuna se fue muy cerca del poste izquierdo.

La primera llegada de la visita fue a los 37, con un disparo de Antonio Bareiro, desde lejos, que se tornó apenas ancho sobre el vertical derecho.

A los 41, Lautaro Martínez se salvó de la expulsión por un codazo que le aplicó en el rostro a Angel Lucena. El mismo atacante de la Academia, un minuto más tarde, probó desde afuera del área. Muñoz dio un rebote, Augusto Solari envío la pelota de nuevo al área y Paulo Da Silva logró salvar el peligro cuando Lisandro López se preparaba para definir.

En el segundo período, Libertad se paró firme en su campo, logró contener la mayoría de los embates de los dirigidos por Diego Cocca y hasta dispuso de varias ocasiones para acertar en la red ajena, como a los 12 minutos, cuando Juan Musso envió al córner un violento remate de Oscar Tacuara Cardozo.

Racing de a poco acumulaba gente en el área de los guaraníes, pero se repitió en centros improductivos.

Ya en tiempo de descuento, a los 48, Lisandro López dejó solo y de cara al gol a la joven promesa académica, pero la definición de Martínez pegó en el poste izquierdo y ya no quedó margen para nada más.

En definitiva fue un trago amargo para Racing, que no pudo dar vuelta la serie en el Cilindro y quedó eliminado de la Sudamericana. “Pagamos caro el mal juego en Paraguay, ahí se perdió”, aseguró Sergio Vittor luego del empate, y aseguró que dejaron todo: “Fue un partido malo. intentamos por todos los medios. Lautaro no erra nunca... Mala suerte. Pero quedamos afuera con dignidad”. Por otra parte, Vittor sostuvo que deben levantarse rápido porque Racing así lo exige: “Hay que tener personalidad. Con actitud sacarlo adelante y terminar bien. Se nos fue el gran objetivo pero hay que defender este escudo que es muy grande”.

Racing (0)

Juan Musso

Iván Pillud

Sergio Vittor

Miguel Barbieri

Alexis Soto

Augusto Solari

Egidio Arévalo Ríos

Matías Zaracho

Andrés Ibargüen

Lautaro Martínez

Lisandro López

DT: Diego Cocca

Libertad (0)

Rodrigo Muñoz

Luis Cardozo

Antolín Alcaraz

Paulo Da Silva

Salustiano Candia

Antonio Bareiro

Angel Lucena

Sergio Aquino

Jesús Medina

Santiago Salcedo

Oscar Cardozo

DT: Fernando Jubero

Cambios: ST: 7 minutos, Maximiliano Cuadra (R) por Solari; a los 25, Brian Mansilla (R) por Zaracho; a los 33, Derlis Orué (L) por Salcedo; a los 41, Enrique Triverio (R) por Pillud; a los 42, Iván Ramírez (L) por Aquino y, a los 46, Jorge Recalde (L) por Medina.

Arbitro: Anderson Daronco (Brasil)

Estadio: Presidente Perón (el Cilindro de Avellaneda).