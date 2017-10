Robo en Venado Tuerto a la empresa Golondrin.

Un vez más robaron en la empresa Golondrín, ubicada en ruta 8 a metros del acceso a San Eduardo, llevándose una importante cantidad de dinero en efectivo, documentos y cheques de terceros y chequeras propias, tras violentar la caja fuerte que está en el escritorio del propietario Osvaldo Di Benedetto.

El hecho ocurrió este fin de semana, pero los empleados esta mañana no fueron a esa caja porque no tienen la llaves, en tanto que Di Benedetto regresó de un viaje a las 16:30 al abrir la caja se encontró con la sorpresa de que estaba literalmente “vacía”. Los delincuentes habían ingresado por el patio exterior y tras romper la pared sobre la que esta empotrada forzaron el lateral de chapa al que abrieron llevándose todo lo que tenía en el interior. “Estoy cansado”, admitió el empresario, ya que no es la primera vez que le dan un fuerte golpe. Similar situación pasó en el 2013 y en 2014 cuando también forzaron otra caja fuerte y se alzaron con dinero, notebooks y herramientas.

Según manifestó Di Benedetto, los robos están al orden del día en la empresa y con impotencia lo ven al otro día en el registro de video vigilancia, ya que tiene un amplio patio de exhibición y este espacio es aprovechado por los malvivientes para ingresar, saltando o rompiendo el cerco perimetral, llevándose desde cubiertas de los camiones hasta autopartes , al punto que las maquinarias nuevas ahora las entran durante la noche para evitar el vandalismo. La empresa tiene un importante circuito donde quedan registrados los movimientos, sin embargo hay dos puntos débiles que no pueden superar: los ladrones conocen bien la distribución de la fábrica, medidas de seguridad y los movimientos, en consecuencia actúan con la cara bien cubierta lo que impide identificarlos.