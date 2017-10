Sportsman semifinalista : El tren blanco ganó 85-77

Sportsman de Villa Cañás, el número ‘1’ de la fase regular, logró su objetivo el viernes por la noche en cancha del Olimpia BBC y se clasificó a las semifinales del torneo Clausura de la Asociación Venadense de Básquetbol. Y lo hizo no sin antes transpirar para dejar en el camino a un digno rival, que estuvo hasta 18 puntos abajo en el marcador pero que jamás bajó los brazos, llegando a situarse a tan solo un punto cuando le quedaban 3’ al partido.

El ‘Tren Blanco’ se impuso por 85-77 y se metió entre los cuatro que buscarán la definición. Su rival será Firmat FBC, que dejó en el camino a Peñarol de Elortondo.

El elenco de Diego García tomó la delantera en el marcador desde casi el salto inicial. Con la conducción de Robertino Bernasconi y el aporte goleador de Matías Cudós y Agustín Galván, los visitantes se fueron escapando ante un Olimpia que no tenía puntería desde lejos, su arma preferida. El primer cuarto terminó 24-11 a favor del visitante.

Esa diferencia se incrementó en el segundo cuarto, donde llegó a ser de 18: 36-18, con 4’50’’ por jugar. A partir de allí, con un par de triples de Francisco Pelliccioni, Olimpia recuperó algo de terreno y quedó 9 abajo (41-32) al finalizar el primer tiempo.

Tras el descanso la diferencia se mantuvo, porque de un lado Cudos sacó su repertorio de triples (fueron 4 en ese cuarto) y del otro contestó Pellicioni, además del juego interno de Martín Meglia. Sportsman cerró mucho mejor y terminó ganando 63-49.

En los últimos 10’ Olimpia salió a jugársela. Era a todo o nada. Franco Buticchi clavó un triple y el ‘Rojo’ se entonó. A él se sumaron García, Pelliccioni y el ‘Topo’ Luciani, y a fuerza de triples Olimpia se puso en partido. A Sportsman le costó mucho defender esa situación y Luciani dejó al local tan solo un punto abajo (75-74) cuando quedaban 3’. Hasta allí le alcanzó la nafta al local, porque ni bien falló un par de lanzamientos, Sportsman no lo perdonó. Entre Mariano Frattini y Pablo Mecoli se encargaron de ponerle fin a esta historia y darle el pasaje a semis a su equipo.

Fin de torneo para un Olimpia que mejoró mucho en la segunda parte del certamen y que hizo lo que pudo ante un rival superior.

Olimpia BBC (77)

Santiago García 17

Francisco Pelliccioni 18

Martín Sánchez 4

Franco Buticchi 11

Martín Meglia 12

Sebastián Cataldi 9

Bruno Luciani 6

Gabriel Rossi 0

Nicolás Rodríguez 0

DT: Andrés Rodríguez

Sportsman (85)

Robertino Bernasconi 10

Agustín Galván 5

Matías Cudos 20

Pablo Mecoli 15

Mariano Frattini 14

Francisco Poli 13

Juan I. Grieco 6

Nicolás Cueto 2

DT: Diego García

Parciales por cuartos: 11/24, 32/41, 49/63, 77/85.

Arbitros: Osvaldo Bautista y Leandro Mozzoni.

Estadio: Olimpia BBC.

La figura: Pablo Mecoli.

Fuente : Leandro G. Palomieri