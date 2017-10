Santa Fe Juega

Participantes y resultados:

🔸VOLEY SUB 18 ESCOLAR FEMENINO: E.E.S.O.P.I. N° 3004 "SAN JOSE" Campeonas

🔹FÚTBOL 7 SUB 18 ESCOLAR FEMENINO: E.E.S.O Nº 214 (SANTA ISABEL) Campeonas

🔸HANDBALL SUB 18 ESCOLAR FEMENINO: E.E.T.P. N°484 “Pref. Naval Argentina”

🔹FUTSAL SUB 16 ESCOLAR LIBRE (8): E.E.S.O.P.I Nº 3004 "SAN JOSÉ"

🔸FUTSAL SUB 18 ESCOLAR LIBRE: E.E.T.P Nº 484

🔹VOLEY SUB 18 ESCOLAR MASCULINO: E.E.T.P. N°484

🔸AJEDREZ: José Nicolás Ramonda (Prof. Eliezer Rubin)

Escuela San José Nivel Secundario

Escuela Técnica Villa Cañás

Fuente Municipalidad de Villa Cañás