Cristina Kirchner declarará hoy por encubrimiento del atentado a la AMIA

La ex mandataria insistirá con su postura acerca de una presunta persecución política y de esta manera seguirá la misma línea que trazaron en sus descargos el ex canciller Héctor Timerman y otros implicados en la causa, como el piquetero Luis D'Elía, el ex Secretario General de la Presidencia y ex jefe de Inteligencia Oscar Parrilli y el diputado Andrés Larroque, entre otros.