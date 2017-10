Alejandra Rodenas: Llamó a la unidad del justicialismo para recuperar la provincia en 2019

El peronismo no está muerto. Está de pie y ha demostrado con la unidad que el Frente Justicialista es el nuevo sujeto político. Puede ser que Cambiemos pretenda pintar el país de amarillo. Nosotros no vamos a dejar que Cambiemos nos pinte la provincia de amarillo en el 2019 porque estamos convencidos que con el partido de pie, las organizaciones gremiales y la militancia movilizada no nos van a pintar la provincia de amarillo en 2019.



Con un discurso optimista, la diputada nacional electa Alejandra Rodenas se paró minutos después de las 10 de la noche frente al centenar de militantes y dirigentes que estaban en la sede del justicialismo y los llamó a trabajar todos juntos para recuperar el gobierno de la provincia de Santa Fe dentro de dos años.“En este momento tan especial que vive el país tenemos que ser más reflexivos y más creativos que nunca. No tenemos que vivir este momento como una derrota porque no lo fue. No estamos siendo derrotados. Todo lo contrario. Renovabamos dos diputados y de acuerdo a los números nos aseguramos al menos tres diputados y hay posibilidades de meter un cuarto. Esto significa que hemos ampliado nuestra presencia en el Congreso Nacional”, dijo rodeada de integrantes de su lista, candidatos a concejales y la diputada nacional Silvina Frana; entre otros.



Rodenas fue la encargada de evaluar el resultado electoral del justicialismo en la ciudad capital, donde reivindicó “la unidad en la diversidad” que consiguió el peronismo en estas elecciones con movilización y militancia en todos lados.

“Hemos luchado contra dos aparatos fenomenales: el de la provincia y el del presidente Macri y sus políticas de ajuste. Nosotros hemos sido la única fuerza que planteó seriamente propuestas concretas para superar esta la crisis que afecta a la provincia de Santa Fe. Creemos ser los verdaderos interpretes de los muchos santafesinos que están sufriendo. Hay más de medio millón de votos que le dijeron no a Cambiemos”, enfatizó.



“Creo que hemos obtenido un resultado por demás de auspicioso, Tuvimos una interna virtuosa donde mostramos claramente quienes somos y que pensamos. Fuimos los únicos en conseguir una unidad de verdad, solvente, racional y propositiva. Suscribimos un acuerdo de 21 puntos en el Congreso que vamos a mantener”, destacó.



“No es un momento para caras largas ni tristes. Es un momento celebratorio. Lo siento como una plataforma desde donde empezar a construir mas. Los procesos de unidad son difíciles, pero este fue muy importante. No quiero transmitir un falso optimismo. Lo que estoy diciendo es que algo esta pasando con el peronismo que vuelve a ponerse de pie y restaña de a poco sus heridas internas”, dijo ante el aplauso de todos.