Disney y Pampa Films se asocian para producir una serie sobre Carlos Monzón

La serie dramática, aún sin casting ni fecha de estreno estimada, constará de 13 episodios de una hora de duración y se filmará en Argentina y en algunas locaciones internacionales.

Fuentes de la compañía del ratón Mickey confirmaron que Disney Media Distribution Latin America y Pampa Films se asociará con Turner para la emisión de la serie en Space, una de sus pantallas presentes en todos los cableoperadores locales.

Disney también busca que la serie tenga su ventana en la televisión de aire y digital, aunque aún se encuentra en negociaciones con los interesados.

La trama estará construida a partir del encierro de Monzón en prisión, donde cumplía la pena por el homicidio de su esposa Alicia Muñiz el 14 de febrero de 1988, en Mar del Plata.

Durante su condena -que no llegó a cumplir en su totalidad porque falleció en un accidente automovilístico durante una salida transitoria el 8 de enero de 1995- el ex campeón mundial de peso mediano recibió la visita de familiares, ex mujeres, amigos, amantes, colegas, personalidades del espectáculo y admiradores que se acercaron a saludarlo, reprocharle e incluso acusarlo.

Cada una de esas visitas disparará el relato de diversos momentos de la vida de Monzón, desde sus orígenes, sus logros deportivos, su paso por el cine y el espectáculo, su recordada relación con Susana Giménez y su ocaso.

“Me llena de orgullo anunciar este increíble proyecto, que mostrará la vida tan dramática de uno de los grandes y verdaderos ídolos argentinos, Carlos Monzón. Para las viejas generaciones, será una obra para recordar a esta gran leyenda, y para las nuevas generaciones, una oportunidad de conocer al ídolo”, expresó a través de un comunicado de prensa Fernando Barbosa, vicepresidente senior y general manager Disney Media Distribution Latin America, The Walt Disney Company Latin America.

En tanto, Pablo Bossi, de Pampa Films, destacó “el gran desafío de retratar a uno de los ídolos populares del pueblo argentino”.