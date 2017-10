Otro accidente fatal en la Ruta 33: Falleció una mujer

Una mujer murió este domingo por la noche cuando viajaba como acompañante en una moto que chocó contra un auto en la ruta 33, entre Pérez y Zavalla, a unos 200 metros de donde ocurrió la tragedia de Monticas. El hombre que conducía la moto terminó en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, internado bajo estado reservado. Interviene la fiscal de Homicidios Dolosos Valeria Piazza Iglesias.

Según fuentes oficiales, el hecho ocurrió este domingo alrededor de las 23.30 a la altura del kilómetro 780, en el tramo conocido como "Difunta Correa", en la mano hacia Rosario. Allí colisionaron Víctor –que viajaba en moto con Susana Vega, la victima fatal– y Leonardo que manejaba un Toyota Corolla. La mécanica del choque todavía no estaba clara.

Vega fue declarada muerta en el lugar por médicos del Sies en tanto Víctor fue trasladado al Heca donde seguía internado este lunes bajo estado reservado.

Leonardo no resultó herido y fue demorado. Ahora la fiscal Piazza Iglesias espera los resultados de las pruebas de alcoholemia y alcoholuria. Recuperó la libertad por no contar con antecedentes, permanece relacionado a la investigación.