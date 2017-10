Muestra fotográfica : Una teta, todas las tetas

Poner el cuerpo y convertirlo en un mensaje, eso fue lo que decidió hacer Miriam Carabajal, mostrando las huellas que le dejó el cáncer de mama. Se animó a sacarse la ropa, a desnudar sus cicatrices y convertirlas en un hecho político, apostando a sensibilizar y contribuir a que otras mujeres puedan detectar tempranamente su enfermedad. Para eso convocó al fotógrafo Eduardo Correa Luna, quien entendió a la perfección la idea de “la Negra”, mujer vinculada a la escritura, la radio y la política, además de laburante, para captar imágenes que hablan por sí solas y que se convirtieron en la muestra “Iluminare”, que se presenta hoy a las 19.30 en el Teatro Ideal, en el marco de la jornada denominada #TocateAntesQueTeToque, que organiza Honrar la Vida.

“Hace dos años ya se hizo una muestra, donde yo estuve entre el público y me invitaron a hablar sobre mi experiencia. Entonces vino la sugerencia para ver si me animaba a hacer las fotos y dije que sí, y fue como un salto al vacío”, relata Carabajal.

Como le dejaban elegir al fotógrafo, pensó en alguien “que vea otra cosa”, y entonces apareció Eduardo con sus excelentes juegos de claroscuros: “Yo no quería algo híperfemenino o rosa, sino algo más fuerte. Otras fotos que se hicieron para este tipo de campañas eran más sutiles, pero yo quería algo más crudo y poderoso”, describió Carabajal. Correa Luna asiente, ya con el resultado a la vista, y asegura: “Yo veo estas fotos y conmueve, si fuese mujer me iría a hacer los controles”.

Miriam cuenta que tiene cuatro cirugías encima y las dos “tetas” reconstruidas, y que en su proceso personal con el cáncer, una vez que superó lo más difícil, tradujo su experiencia en una idea de militancia, de “decir que lo personal es político, que las tetas que me faltan hablan de otras tetas, de cuestiones públicas, de la presencia o ausencia del Estado, de otras mujeres más vulnerables, porque yo tuve un montón de recursos anímicos y vinculares para afrontar la enfermedad, pero otras no los tienen”.

De ahí su decisión de exponerse: “Que esto no quede acá, utilizar la teta como un hecho político y el cáncer como esta cuestión grosera del lenguaje, porque la palabra es la que te mata, y desde el primer día decir ‘tengo cáncer’ es fundamental”.

El encuentro

Miriam Carabajal y Eduardo Correa Luna no se conocían. Ella sí había visto sus trabajos fotográficos, pero nunca habían hablado. La simbiosis que se dio entre ambos resultó fundamental para el resultado final de esta muestra, que los tiene muy entusiasmados.

“Miriam me llama por teléfono y me dice que trabaja en la esquina de mi casa, y me pide hablar con ella por un proyecto de fotos. Lo primero que pensé es que podía tener una hija que cumple 15 años y me quería contratar. Cuando la voy a ver a la funeraria donde trabaja, me cuenta que había tenido cáncer de mama, que le hicieron una mastectomía y quería que le haga las fotos. Yo no entendía nada, no sabía cómo reaccionar, porque fui pensando en un cumpleaños de 15...”, cuenta ahora Correa Luna entre risas.

“Me di cuenta de que no tenía ni idea de lo que le estaba pidiendo, pero fue conmovedor que a la tardecita me mandara un audio al teléfono, yo iba por calle 2 de Abril, tiré el auto a un costado y lo volví a escuchar y se me caían los lagrimones”, refresca Miriam. Es que la propuesta resultó muy fuerte: “Durante el día yo procesé lo que me estaba pidiendo, porque si bien hago fotos sociales o en recitales, estaba buscando un proyecto que implique un desafío mayor. Y éste sin dudas lo era”, añade Eduardo. Y la Negra en ese momento tuvo la certeza de que “había elegido a la persona correcta, porque ya estaba completamente comprometido”.

Echar luz

La muestra se llama “Iluminare”, nombre que le puso Miriam como “una forma de dar luz, de poner claridad a la gente, visibilizar para crear conciencia. La única forma de alivianar la palabra cáncer es naturalizándola, diciéndola. Mi recurso es escribir, pero otra forma era ponerlo en imagen, que no era lo más fácil para mí, pero en un punto dije ‘me tocó y vamos a darle para adelante’”.

Entonces Carabajal piensa a su cuerpo como una hoja en la que el fotógrafo dibujó a través del manejo de la luz, con un resultado que termina logrando un alto componente simbólico: “Un cuerpo desnudo atravesado por las cicatrices y la luz. Nada más. Y esa luz que expone y visibiliza. El rostro está oscuro porque lo que se muestra no tiene que ver con un rostro, porque son todos; pero la luz está puesta en cuestiones colectivas, en una cicatriz y una teta que está rota”, explica.

El objetivo es uno solo: sensibilizar para fomentar la detección precoz del cáncer de mama, con los controles anuales y el autoexamen. “No podemos hacer otra cosa, sensibilizar e impactar para que intentes detectarlo precozmente porque el índice de sobrevida es mayor. Además el cáncer de mama hoy tiende a ser una enfermedad crónica, yo tomo medicación y me hago controles cada cuatro meses”, agregó.

Tanto Miriam como Eduardo esperan que la muestra pueda seguir un camino, que después de esta presentación pueda “rolar” a partir de la declaración de interés municipal y provincial. El primer paso -luego de estar unos días en el Ideal- sería exhibirla en el Hospital y luego incorporarla en algún programa itinerante de la Provincia.

La muestra

Hoy, a las 19.30, se realiza en el Teatro Ideal, Pellegrini 980, la muestra de arte en conmemoración del Día Internacional del Cáncer de Mama. Además de la muestra descripta, se presenta otra denominada “Renacer” de la fotógrafa Andrea Muttis, junto a Stella Cenci. Se proyectará el video #TocateAntesQueTeToque, disertarán las profesionales Romina Bonacci (oncóloga) y Berenice Cejas (psicóloga) y participarán el Ballet Horizontes, Lalcec y Gretel Folmer con una performance. Organiza la agrupación Honrar la Vida y la invitación es abierta a toda la comunidad.