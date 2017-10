"El jueves voy a quedar preso", dijo D'Elía, y opinó que el juez "quiere montar un show"

El dirigente kirchnerista Luis D'Elia aseguró hoy que va "a quedar preso" el próximo jueves al presentarse a declaración indagatoria por supuesto encubrimiento a los iraníes acusados de la autoría intelectual del atentado terrorista a la Amia.

El jueves estoy citado con Bonadio. Creo que quieren montar un show conmigo. Yo creo que voy a quedar preso sin ningún argumento judicial, y lamentablemente creo que lo que viene es muy duro. Un gobierno que se parece cada ves más a la dictadura genocida", sostuvo en su programa de radio.

De su participación en el kirchnerismo, D'Elía confió que el sábado lo llamó el exsecretario de Inteligencia Oscar Parrilli y le pidió que no vaya a Racing y admitió que le dijo: "Vos sos piantavotos, vos le restás votos a Cristina".

"Me pidieron que no esté. Esto no mella mi ánimo, al contrario, he alentado a compañeros que podían ir para que vayan", reconoció.