Pieroni aclaró sobre la baja de Ingresos Brutos a créditos hipotecarios para vivienda única

Diputados votó un texto con amplia mayoría -solo cuatro votos en contra- y a los pocos minutos, sobre tablas y por unanimidad, el Senado convalidó la decisión.

En ese sentido el legislador sostuvo: “La aclaración es pertinente ante alguna interpretación errónea, por desconocimiento o intencionalmente, que puede confundir sobre formas e intenciones de la decisión”.

De este modo aclaró que la norma sancionada reforma un inciso del artículo 7 de la ley impositiva anual, la 3.650. Dicho artículo es el que establece las alícuotas diferenciales en Ingresos Brutos y se agregó un apartado “exclusivamente cuando se trate de intereses correspondientes a créditos hipotecarios otorgados a personas humanas con destino a la adquisición, construcción, ampliación o refacción, en la provincia de Santa Fe, de vivienda única familiar, en tanto se verifique la efectiva disminución de los montos de las cuotas de los créditos hipotecarios, en la proporción de la alícuota” que baja del 7,5% al 1,5% la alícuota.

Por otro lado agregó: “Los otros artículos facultan al Poder Ejecutivo a dictar las reglamentaciones necesarias e invita a municipalidades y comunas a adoptar, en el ámbito de sus jurisdicciones, medidas similares en cuanto a la tributación local en materia de construcción de viviendas”.

Finalmente, el diputado Oscar Pieroni recalcó que la rebaja no se aplicará si la entidad no rebaja el concepto al otorgar el crédito, aclarando que por lo contrario, fue la legislatura provincial la que gravó con alícuota diferencial al sistema financiero, o sea, se rebaja al tomador del crédito de vivienda única, no a los bancos.