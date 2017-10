Bonfatti se disculpó por comparar a Macri con Hitler en lugar de Menem. Repudio generalizado

El exabrupto que cometió en la sede del Sindicato de Comercio, en lo que se interpretó como una comparación entre el presidente Mauricio Macri y Adolf Hitler, generó críticas de propios y ajenos. Hasta el gobernador Miguel Lifschitz salió a despegarse con un fuerte posteo en Facebook.

“De joven creía en ese concepto que dice que el pueblo nunca se equivoca. Pero se equivocó con Hitler y ahora se equivoca con Macri”, fue la frase de la discordia que Bonfatti lanzó en medio de la campaña. Los reproches cayeron de inmediato y el actual diputado provincial salió a aclarar: “Pido mil disculpas. En primer lugar, al presidente por su investidura y en segundo lugar, a toda la comunidad judía porque sé perfectamente lo que fue la Shoá (holocausto) y el régimen nazi”.

Bonfatti señaló que “de ninguna manera” su intención fue comparar a Hitler con Macri. “Si eso fue lo que se interpretó pido mil disculpas”, insistió el ex gobernador en un comunicado.

Amplio repudio

El primero en repudiar la frase del titular de la Cámara de Diputados de Santa Fe el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el rabino Sergio Bergman.

“El que se equivoca es Bonfatti, no el pueblo que vota. Comparar a Macri con Hitler habla de Bonfatti, un salvaje que banaliza la Shoá”, cruzó el funcionario nacional.

El diputado provincial de Cambiemos Federico Angelini dijo que los dichos de Bonfatti son “una falta de respeto a la democracia” y “marcan la desesperación por obtener un voto más y marcan un poco lo que piensan en el socialismo”.

Pero las críticas no fueron sólo de Cambiemos. El mismo gobernador Lifschitz se despegó de Bonfatti en las redes sociales. “No expresan de ninguna manera el sentimiento del Partido Socialista ni de sus dirigentes. Mucho menos la mía”, escribió contundente el mandatario santafesino. Y continuó: “Es absolutamente inaceptable afirmar que el pueblo se equivoca, que el pueblo no sabe elegir. Es de una soberbia incomprensible en un dirigente del Partido Socialista. Mucho más grave aún es afirmar que un presidente democrático es igual a un genocida y a un dictador de los más tremendos que ha conocido la historia de la humanidad. Quiero creer que las afirmaciones de Bonfatti fueron hechas en un momento de obnubilación, porque son expresiones que no solamente no pueden ni deben decirse públicamente sino que ni siquiera pueden ser el pensamiento de un dirigente democrático y respetuoso de las diferencias políticas, del pluralismo y de la diversidad”.

También el secretario general de la municipalidad de Rosario y candidato a concejal por el Frente Progresista, Pablo Javkin usó Facebook para repudiar las declaraciones de Bonfatti: “Es una barbaridad. La democracia costó mucho y es sagrada para los argentinos. Lo que dijo no representa ni nuestros valores ni nuestras convicciones”.

Ante el repudio generalizado, Bonfatti aclaró: “No es mi pensamiento, no es mi forma de actuar, ni mi práctica. Si me equivoqué en la forma en que lo expresé, no dudo un minuto en pedir disculpas”.

El ex gobernador expresó la poco feliz frase en una charla sobre los derechos de los trabajadores y el rol del Estado ante las fuerzas del mercado. Antes de irse de boca, venía comparando al gobierno de Macri con el de Carlos Menem, este tramo del discurso sí fue rectificado por Bonfatti. “Estaba hablando en una charla sobre la necesidad de reflexionar y pensar el voto para defender a nuestras industrias, a nuestros trabajadores, a los jubilados, al modelo de salud y a la educación. En definitiva, estaba llamando a cuidar a través del voto todos los derechos que hemos conseguido garantizar en nuestra provincia”, finalizó el ex mandatario provincial.