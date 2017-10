Inundaciones, La Picasa y otras yerbas

Esto es lo publicado llegado a nuestro correo en el cual pide su difusión :

Estimados/adas periodistas: me dirijo a Uds. en la seguridad de encontrar "orejas" que escuchen lo que vanamente vengo reiterando de mil modos y que es, en definitiva, sumamente grave para sus zonas...lo que hasta pocos años atrás fue una de las regiones más productivas del país ha dejado de serlo por las incesantes y continuadas lluvias que reiteradamente la azotan con insistencia atroz. En esta afligente situación no deben verse cuestiones ligadas a la "Naturaleza" sino a efectos causados por la acción humana que no cesarán sino cuando el Ser Humano cambie su accionar. Debe observarse, en forma prioritaria, que las pronunciadas lluvias que vienen acaeciendo en buena parte del país desde hace un tiempo se deben a un fenómeno en particular causado por la mayúscula contaminación atmosférica mundial: el llamado "hueco de Ozono Antártico" de considerable extensión (hoy se supone algo de 24 mill.de km2)... aunado a ello la disminución global del Ozono atmosférico en los cielos se obtiene un "coctail"muy peligroso que se traduce en excesos de agua, escasa protección solar (en particular en los Veranos), incremento de los fríos, abundancia de granizos, de vientos, de incendios pavorosos...

En este "combo" de insensateces humanas con relación al Medio Ambiente importan TAMBIÉN las acciones de los locales, y, en particular, el "maltrato" de las tierras agrícolas que es muy común no sólo en esas tierras sino en todas las regiones del país entero con escasas excepciones.

Hemos escrito (SIN AYUDAS) con mi hijo Rosendo Marcelo 2 ensayos sobre el particular a los que me remito para no extender la presente y en los que se abordan estos temas y concomitantes: "Terracido" y "Grito de Baires".

Aún cuando NO es agradable escuchar que uno ha hecho mal las cosas y debe cambiar, mucho peor es seguir haciéndolas mal y agravar la situación hasta tornarla inmanejable.

Sin otro particular Marcelo R. Fraga