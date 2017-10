Argentina probó equipo con Enzo Pérez y Salvio antes de viajar a Guayaquil

El plantel, tras la práctica matutina en el predio de Ezeiza, almorzó y a las 14.20 la delegación se fue en micro hacia el aeropuerto y al abrirse los portones más de un centenar de hinchas, saludaron el paso con el deseo de que Lionel Messi y compañía traigan la clasificación al Mundial o al menos seguir con la chance del repechaje.

El empate a cero del jueves pasado ante Perú dejó a Argentina en el sexto puesto, fuera de todo, incrementando la incertidumbre en torno de jugar o no el Mundial de Rusia.

Al equipo que jugó ante Perú Sampaoli le probó dos modificaciones: Pérez por Ever Banega y Salvio por Alejandro “Papu” Gómez.

Si bien Sampaoli suele definir a último momento el equipo, sólo le queda un entrenamiento más de forma que otra cosa, en el estadio de Emelec para hoy por la tarde, por lo cual si lo hecho por estos jugadores lo convenció, gana fuerza que el once sea con Sergio Romero; Gabriel Mercado, Javier Mascherano, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Biglia, Enzo Pérez; Salvio, Lionel Messi, Angel Di María; y Darío Benedetto.

Con estos cambios, Pérez armaría dupla central en la zona media con Lucas Biglia y Salvio se recostaría por la derecha para que Di María comience el partido por el sector izquierdo y Acuña seguramente avanzará hacia el medio por el andarivel izquierdo.

Argentina necesita ganar en Quito (2.850 metros sobre el nivel del mar) ante el eliminado Ecuador, que sólo jugará ante el honor frente a su público que se ilusionó en la apertura de las Eliminatorias, al vencer justamente a Argentina en River 2-0.

Argentina, pese a sufrir la carencia de gol, necesita una victoria en Quito contra Ecuador para llegar al repechaje ante Nueva Zelanda y no depender de lo que ocurra al mismo tiempo con Brasil-Chile y Perú-Colombia.

Pero si encima Perú y Colombia igualan en Lima, Argentina con un triunfo clasificará directamente.

Si empata Argentina necesitaría de resultado ajenos subsidiarios para alcanzar la repesca ante los neozelandeses, y si pierde se complicará aún más.

Hoy, el plantel se entrenará desde las 18.30 en el estadio de Emelec, a las 19.30 Sampaoli dará la conferencia oficial y tras pernoctar a las 10.30 del martes viajará a Quito para el partido que se iniciará a las 20.30 en el Estadio Atahualpa.

Arbitro

Anderson Daronco, de Brasil, será el encargado de impartir justicia en el encuentro entre la Selección Argentina y su par ecuatoriano que se jugará mañana desde las 20.30 en Quito.