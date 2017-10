Fuerte apoyo del departamento General López al ministro Contigiani

Estuvieron presentes en el acto el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro; el senador departamental Lisandro Enrico; el diputado provincial Oscar Pieroni; el secretario de Municipios y Comunas, Carlos Torres; los candidatos a concejal locales Juan Ignacio Pellegrini y Santiago Meardi, entre otras autoridades provinciales e intendentes de localidades vecinas.

En dicho evento, Contigiani sostuvo que “para que a la Argentina le vaya bien, necesitamos que a Santa Fe le vaya bien, porque somos el motor de este país y para eso necesitemos legisladores libres, sin ataduras”.

En ese marco, Contigiani afirmó que “ni Agustín Rossi ni Albor Cantard pueden representar a Santa Fe, porque uno ya relegó a nuestra provincia y trabajó para que financiemos a Santa Cruz, y el otro, ya sabemos que está subordinado a los intereses porteños”.

“Puede Rossi -se preguntó- representar a Santa Fe cuando defiende a un gobierno cuyos cuadros principales, inclusive hasta quien fue su vicepresidente, hoy están desfilando por Tribunales. Cuando en 2011, siendo diputado nacional y candidato a gobernador por Santa Fe, decía que estaba bien que Nación nos quitara el 15 por ciento de la coparticipación contra nuestra voluntad y nuestro único problema era que no estábamos alineados con el Gobierno nacional”, recordó.

“También me pregunto si Cantard puede defender a Santa Fe cuando representa los intereses del centralismo porteño. Lo invitamos a reclamar los 50 mil millones de pesos que nos debe Nación a todos los santafesinos y se quedó callado. Se presentó un proyecto de Presupuesto nacional 2018 en el que no hay un renglón del pago de la deuda y Cantard no dijo nada”, enumeró.

“Así como antes nuestra provincia financiaba la obra pública de Santa Cruz, hoy financia la obra pública de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, no pueden defender a Santa Fe quienes van a ir al Congreso a levantar la mano por otros intereses que los de esta provincia”, advirtió.

“Santa Fe, en cambio, hoy le propone a la Argentina y a nuestros ciudadanos algo distinto: trabajar para la libertad y para la justicia social, pero con honestidad y sin corrupción". "Podemos tener defectos y virtudes -dijo Contigiani-, pero nadie puede señalar que en Santa Fe no somos consecuentes con la ética pública y la transparencia. Y no da igual una Argentina honesta que una corrupta. No da igual una Argentina que trabaje por la industria y la producción, que una que piense solamente en los sectores más privilegiados”, aseveró el candidato del Frente Progresista.

“En Santa Fe garantizamos derechos. Esto se ve con el sistema de salud pública de calidad que estamos construyendo hace años en la provincia y que hoy vienen a ver de otras partes del mundo. Nos preguntan qué pensamos hacer con los recursos que adeuda Nación y la respuesta es más hospitales como el de Ceres y el de Venado Tuerto; el doble o el triple de rutas que estamos haciendo; más escuelas de las que estamos haciendo. Por eso no vamos a dejar de reclamar un solo día al Gobierno nacional que pague lo que nos debe a los santafesinos”, aseguró.

Para finalizar, Contigiani invitó a los santafesinos a que “en estas dos últimas semanas salgamos a dialogar con cada vecino con el convencimiento de que tenemos que defender a la provincia de Santa Fe y de que el Frente Progresista representa el único proyecto político que va a defender en el Congreso el derecho de todos los santafesinos al trabajo, a la salud, la educación, a un país integrado y realmente federal”.