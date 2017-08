Santa Fe presenta la oferta electoral más amplia de todo el país

Los santafesinos se encontrarán con 57 boletas en el cuarto oscuro cuando concurran a votar este domingo en las PASO, comicios en los que -de las tres fuerzas políticas mayoritarias en la provincia- Cambiemos es la única que presenta una sola lista mientras que el Frente Progresista tendrá dos opciones y en el Frente Justicialista competirán tres nóminas.

Un total de 2.715.363 santafesinos están habilitados para votar en 1.409 locales de votación y seleccionar a los candidatos que competirán en las elecciones nacionales de octubre para renovar nueve bancas en la Cámara de Diputados.

En el marco de las primarias locales, los santafesinos elegirán también los postulantes definitivos que renovarán en octubre 12 intendencias, la mitad de los concejos deliberantes de 55 ciudades y las comisiones de las más de 300 comunas que tiene la provincia.

Tras la impugnación por “graves irregularidades” de una lista interna, Cambiemos ofrecerá al electorado la nómina encabezada por el radical Albor ‘Nicky’ Cantard, seguido por Luciano Laspina (PRO) y Lucila Lehman (Espacio Carrió), en los primeros lugares.

El Frente Progresista que gobierna la provincia impulsa la lista liderada por el actual ministro de la Producción, Luis Contigiani, seguido por la socialista Alicia Ciciliani, y enfrentará a una lista radical que no participa de Cambiemos, encabezada por la concejala rosarina María Eugenia Schmuck.

En tanto, la interna justicialista se definirá entre las listas de Unidad Ciudadana, liderada por el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi; la del Nuevo Espacio Santafesino (NES) que propone a la ex jueza penal rosarina Alejandra Rodenas; y la que encabeza el ex diputado provincial Pablo di Bert.

El massismo también presentó lista única, bajo el nombre de “1Proyecto Santafesino”, cuyo primer lugar ocupa el concejal rosarino justicialista Diego Giuliano.

El Frente de Izquierda y los Trabajadores presentó una única nómina encabezada por Octavio Crivaro; el Frente Social y Popular postula al actual legislador provincial Carlos del Frade; y Ciudad Futura lleva como primera postulante a la concejala rosarina Caren Tepp, en una lista integrada ciento por ciento por mujeres que fue impugnada por la Justicia Electoral y debió intercalar candidatos varones.

La periodista Amalia Granata será otra de las opciones, al liderar una de las seis listas que inscribió para las PASO el Partido Popular (PP), mientras que Espacio Grande, integrada por el Partido Conservador Popular; Unión por la Libertad y Compromiso Federal, presenta doce listas.