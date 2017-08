Las Categorías Venadenses correrán en nuestra ciudad!

El próximo 21 de agosto se desarrollará una competencia con pilotos invitados de las Categorías Venadenses del automovilismo deportivo. Aprovechando el feriado del lunes 21, se estará desarrollando en el circuito ‘Norberto Britos’ del club Studebaker de la ciudad de Villa Cañás esta fecha especial, donde se desarrollarán dos finales, una con pilotos titulares y otra con los invitados.

Varios pilotos de la zona confirmaron tener colegas de renombre nacional, como Sergio Solmi, ex piloto de TC, Mario Prucca ex TC Pista, Juan Marcos ‘Tati’ Angelini, actualmente en TC, entre otros ex campeones del zonal como Omar Cintio (TC), Mario Bussi (Renault 1.4), Ariel Panci (Gordini), entre otros.

Se espera una verdadera fiesta del automovilismo zonal. La actividad en pista será desde las 9 de la mañana con entrenamientos de piloto invitados, después clasificación y finales para ambos pilotos.

A continuación, los tres primeros del campeonato en cada categoría:

Súper TC Venadense: 1 Oscar Savino (Chevrolet/Venado Tuerto) 43 puntos; 2 Leo Lazzati (Chevrolet/Ascención) 36; 3 Fabián Carrizo (Falcon /Villa Cañás) 31.

Fiat Venadense: 1 Javier Gari (Venado Tuerto) 43 puntos; 2 Ezequiel Rodríguez (Venado Tuerto) 36; 3 Omar Paredes (25 de Mayo) 31.

TC Venadense: 1 Walter Torno (Pergamino) 43 puntos; 2 Germán Pensa (25 de Mayo) 36; 3 Gastón Olguín (Venado Tuerto) 3.

Fórmula Venadense: 1 Florencio Granic (Arias) 41 puntos; 2 Luis Núñez (Teodelina) 35; 3 Miguel Ruiz (J.B. Alberdi) 30.

TC 2000: 1 Martín Caffi (Casilda) 43 puntos; 2 Mario Prucca (Rufino) 36; 3 Adriano Cintio (Venado Tuerto) 30.

Renault 1400: 1 Gabriel Zanni (Villa Cañás) 42 puntos; 2 Emanuel Amitrano (25 de Mayo) 35; 3 Raúl Casagrande (Arias) 32.