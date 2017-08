Investigan quien le daba dinero a Claudio "Mono" Minniceli

Así lo declaró Juan Castillo, dueño de la pieza que alquilaba Minnicelli, que se presentó como testigo ante el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky y la fiscal Gabriela Ruiz Morales, quienes tienen la causa penal, informaron a Infobae fuentes judiciales.

Castillo dijo que Minnicelli llegó en marzo pasado y se registró con el nombre falso de Roberto Martínez. El dueño del lugar declaró que el cuñado del ex ministro Julio De Vido no recibía visitas –excepto la de una mujer que conoció en un boliche de Mar del Plata– y que no utilizaba el teléfono del lugar porque no se lo prestan a inquilinos.

El testigo dio un detalle que será investigado: contó que en algunas oportunidades Minnicelli tomó remises y cuando regresaba lo hacía con plata para pagarle el alquiler, lo que siempre hizo en efectivo.

Las fuentes consultadas señalaron que en esos viajes Minnicelli iba a buscar plata a algún lugar o alguien se la alcanzaba, porque en los meses en los que estuvo prófugo no utilizó sus tarjetas. Los investigadores buscarán dar con los remiseros que llevaron a Minnicelli.

Castillo también contó que el cuñado de De Vido se hizo amigo de muchas personas del pueblo y con algunas iba a bailar a Mar del Plata, jugaba al fútbol –uno de ellos era su hijo– y se juntaba en bares para ver televisión. El dueño de la vivienda relató que Minnicelli trabajaba en un vivero de Sierra de los Padres.

Minnicelli no puede ser investigado por haber estado prófugo pero sí por encubrimiento a quienes lo ayudaron a estar evadido de la Justicia.

Después de nueve meses prófugo, Minnicelli fue detenido el domingo a la noche mientras comía en un bar del pueblo y ayer fue indagado en la causa, pero la declaración se interrumpió cuando dijo que dudaba de que fuese su voz la de una de las escuchas judiciales que le pasaron.

El juez ordenó una pericia de voz cuyos resultados estarán este viernes a las 10 cuando se reanude la indagatoria en los tribunales de la avenida Inmigrantes 1950.