Macri afirmó que su misión es “liberar a los argentinos de la pobreza”

El presidente Mauricio Macri afirmó que su misión es “liberar a los argentinos para que puedan salir de la pobreza”, y consideró que “después de muchos años, el país está en la dirección correcta”.

“La pobreza cero que prometí en campaña es una tendencia en la que tenemos que trabajar. Empezamos diciendo la verdad, no como antes, que nos querían hacer creer que vivíamos mejor que en Alemania. Quiero que me reconozcan por haber bajado los índices de pobreza, si no lo consigo habré fracasado”, señaló Macri en declaraciones formuladas a la señal América TV.

En un envío grabado en la Quinta de Olivos con el conductor Santiago Del Moro, del programa Intratables, Macri negó, en vísperas del cierre de la campaña electoral para las PASO, que su gobierno trabaje para los ricos y remarcó que su obsesión es lograr educación de calidad y empleo genuino para los ciudadanos.

“Mi misión es liberar a los argentinos de la pobreza para que puedan tener mejores oportunidades y puedan acceder a ellas. Estamos en el camino de un cambio correcto. Cuando llegué a Boca decían que iba a hacer un club para ricos y lo convertimos en una institución popular, lo mismo pasó en la Ciudad. Fuimos quienes más investimos en la zona sur, y ahora lo estamos haciendo en el país. Tenemos un presupuesto social más grande que el de otros gobiernos”, subrayó.