Santa Fe Juega: instancia nodal en Villa Cañás

En el club Studebaker se disputaron los partidos de varones: sub 14 y sub 16 escolar, mientras que en Sportsman CSyD se jugaron los encuentros de mujeres: sub 14 y sub 16 comunitario.

Durante la presentación de la jornada, que contó con el acompañamiento de profesores de Educación Física del Nodo 5 y la coordinación general del director de Deportes municipal, Marcelo Rodríguez; la secretaria de Acción Social, Melisa Manzino, expresó: "Les agradecemos a todos que estén hoy en Villa Cañás, es un gran orgullo poder vivenciar esta clase de actividades. Más allá de que el deseo de todos es ganar, los chicos tienen la oportunidad de compartir valores como la solidaridad, generosidad y respeto a través del deporte; y esta jornada, que forma parte de un programa provincial inclusivo, es parte de eso".

Masiva participación:

EETP Nº 402 de Venado Tuerto; EETP Nº 484 de Villa Cañás; Club Social y Deportivo Belgrano de Rufino; EESO Nº 224 de Hughes; EESO Nº 323 de Diego de Alvear; ISPI Nº 9096 de Rufino; EESO Nº 447 – 552 de Venado-La Chispa; EESO Nº 214 de Santa Isabel; EESOPI Nº 2059 de Wheelwright; Normal Superior Nº 39 de San Gregorio; EETP Nº 483 de Venado; EETP Nº 287 de Elortondo; EETP Nº 286 de Rufino; EETP Nº 317 de San Gregorio.

Resultados:

Fútbol 11 masculino sub 14: ganadora EETPO Nº 286 de Rufino.

Fútbol 11 masculino sub 16: ganadora EETPO Nº 483 de Venado Tuerto.

Fútbol 7 femenino sub 14: ganadora EESO Nº 224 de Hughes.

Fútbol 7 femenino sub 16: ganadora ISPI Nº 9096 de Rufino.

La Municipalidad de Villa Cañás agradece a Studebaker y Sportsman por la cesión de las instalaciones durante toda la jornada de fútbol del Santa Fe Juega 2017; como así también la participación de todas las instituciones.