"No tenemos por qué sostener a la Iglesia con nuestros impuestos"

Jimena Sosa forma parte de la lista de precandidatos a diputados nacionales del Frente Social y Popular que encabeza Carlos Del Frade, y explicó la propuesta para eliminar los subsidios a la Iglesia Católica: “Por año recibe más de 32 mil millones de pesos, y no nos estamos poniendo contra los creyentes, creemos que no se debería financiar a ninguna religión”

“Una de las propuestas que queremos que se conozcan es la de eliminar los subsidios a la Iglesia Católica. Aclarando que no estamos poniéndonos en contra de los creyentes, somos respetuosos de todas las religiones, pero en el marco de un Estado que debe ser laico, no se tiene que financiar a ninguna religión”dijo la tercera precandidata a diputada nacional por el Frente Social y Popular de Santa Fe, Jimena Sosa.

Continuó: “Por Ley, un obispo cobra el 80% de un salario de un Juez. Son salarios por encima de los 30 mil pesos. Por año, la Iglesia entre recibe más de 32 mil millones de pesos. Son cifras exorbitantes con las cuales se podrían construir 55 mil viviendas y crear fondos de asistencia para erradicar la violencia de género”.

“Estamos diciendo que no se subsidie a la Iglesia como institución, no nos ponemos en contra de ningún creyente. Lo que sostenemos es que el Estado, es decir nosotros a través de nuestros impuestos, no deberíamos pagarse los sueldos de la curia. No tenemos por qué mantenerlos”, insistió.

Además, Sosa dijo que desde la Iglesia “se han manifestado en contra de derechos de las mujeres, se han puesto contra el Matrimonio Igualitario, no quieren Educación Sexual Integral, cuestiones donde la amplia mayoría de la ciudadanía está a favor. Esa misma ciudadanía es la que sostiene su estructura a través de los impuestos. Inclusive más allá del tema subsidios, discutimos el rol político que juega la Iglesia”.

Fuente : Rico al Cuadrado - NDS