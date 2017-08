El jefe de Estado defendió su programa de gobierno desde la provincia de Jujuy

El jefe de Estado defendió su programa de gobierno desde la provincia conducida por Gerardo Morales en un nuevo acto de campaña de Cambiemos. Macri aseguró que quiere terminar con el clientelismo y remarcó el menor costo que tiene en la actualidad la obra pública. Por la mañana se reunió con el ministro de Hacienda británico, Philip Hammond.

El presidente Mauricio Macri insistió ayer en la importancia de la generación de trabajo "para que todos los argentinos salgan de la pobreza" y cuestionó sin mencionar a sus antecesores que "vuelven con el miedo pero estamos convencidos que hemos tomado el camino correcto".

"Este camino que tomamos se basa en la verdad, en la transparencia, estábamos hablando con Gerardo (Morales) sobre estas obras que salen de un 20 a un 50 por ciento más barato de lo que salían con el gobierno anterior", indicó el Presidente en una nueva crítica a su antecesora y precandidata a senadora por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández.

En un breve discurso durante un acto en el barrio Alto Comedero, zona de influencia de la dirigente Milagro Sala, de la kirchnerista agrupación Tupac Amaru, Macri volvió a cuestionar a "los que quieren volver con el miedo", afirmó que quiere "terminar con el clientelismo" y dijo estar "convencido de que vamos por el camino correcto" en una nueva defensa de su plan económico.

En su quinta visita a Jujuy desde que es presidente, Macri encabezó el acto acompañado por el gobernador Gerardo Morales y los candidatos a legisladores de la alianza oficialista Cambiemos, para quienes pidió el apoyo del voto de cara a las PASO del 13 de agosto.

En otra crítica al anterior gobierno, Macri dijo que "queremos terminar con el clientelismo, devolverle la independencia a cada argentino y que cada jujeño sea libre de decidir dónde vivir y cómo desarrollarse".

En ese marco, vaticinó que "Jujuy va a ser una potencia mundial de energía solar" debido a la producción de "litio" cuya demanda "va a tener el mayor crecimiento en los próximos años en el mundo" y junto con el "turismo", va a "generar trabajo de calidad".

Ayer por la mañana, Mauricio Macri y el ministro de Hacienda y Finanzas británico, Philip Hammond hablaron durante media hora en la Quinta de Olivos de temas en común, como el intercambio comercial, el acercamiento UE-Mercosur y la próxima reunión del G-20, que se llevará a cabo en Buenos Aires a fines del año próximo.

Siempre según fuentes argentinas, Hammond se mostró "satisfecho" por el rumbo que imprimió el gobierno de Cambiemos a la economía, y "lamentó" que la premier Theresa May no pudiera encontrarse "por motivos de agenda" con el Presidente durante la reciente cumbre del G-20, en Hamburgo (Alemania). No hay fecha prevista para un encuentro bilateral, informaron las fuentes.