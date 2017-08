Una obra que avanza pero con demoras

El presidente del Centro Comercial e Industrial de Venado Tuerto, Pablo Rivelli, comentó que si bien las demoras en la realización de las obras de mejoras en la “cuadra larga” de calle Belgrano están generando molestias en los comercios, principalmente aquellos que se ven afectados de manera directa, destacó “el avance que podrá visualizarse mejor con la colocación de los adoquines” en la intersección con Iturraspe y “el diálogo permanente que tenemos con el Municipio, desde donde nos informan cada paso que se da”.

“Se vienen dando demoras que generaron un malestar en los comercios, lo cual es comprensible, porque es difícil sobrellevar una obra en la vereda de tu negocio”, expresó el referente de la gremial empresaria, aunque indicó que “el diálogo con el Municipio es directo y constante, porque todos los días estamos en contacto para saber qué se hizo y qué situaciones se fueron presentando, que fueron varias de distinta índole, desde lo climático hasta la presencia de vecinos que no permitían hacer las tareas porque no podían pasar, sin olvidar los caños -no contemplados en los planos- que se rompieron y demás”.

A su vez, resaltó que “vemos que se está avanzando y esperemos que pronto se puedan concretar estos primeros 200 metros y que los resultados nos motiven aún más para el resto de la calle y también seguir con otras arterias de Venado Tuerto”. Y disparó: “Estoy seguro de que cuando esté terminado va a ser algo muy lindo que va a poder compensar este mal trago que están pasando hoy los comerciantes”.

Asimismo, Rivelli precisó que “ya sabíamos de antemano que la intervención en calle Belgrano tenía la complicación del desagüe, obra que había que hacer antes de cualquier otra tarea. Y al ir por debajo, es como los cimientos, impide ver los resultados”. Ahora, con el inicio de la colocación de los adoquines, “se empiezan a visibilizar cuestiones más estéticas que tienen que ver con esta intervención”, sentenció.

Por otro lado, comentó que “es importante que en el futuro podamos seguir trabajando de manera conjunta con el Municipio, atendiendo estas experiencias, que nos tienen que dejar una enseñanza para que las próximas intervenciones salgan mejor, más allá de los imprevistos que pueden aparecer”.

Fuente : El Informe - NDS