Jubilados autoconvocados reclaman por interrupción de servicios de PAMI

Una gran concurrencia de jubilados se dio cita en el galpón comunitario de Firmat, donde un grupo de autoconvocados de los aproximadamente 9.000 afilados al PAMI perjudicados por la interrupción de los servicios prestacionales brindados por el Sanatorio Firmat en desacuerdo con el nuevo esquema capitado que plantea PAMI, generó una amplia y participativa asamblea para tratar la grave problemática que los afecta.

En la oportunidad, las representantes de los autoconvocados dieron cuenta de lo actuado en diversas reuniones que se mantuvieron en la Delegación UGL de Rosario y en la sede central en Buenos Aires, donde las “presentaciones efectuadas ante las autoridades del organismo aún no tuvieron una respuesta satisfactoria pese a los casi sesenta días que se está luchando por alcanzar una solución. Han dejado abandonados a la deriva a los afiliados, lo que el PAMI está haciendo es una verdadera vergüenza por la falta de respeto y el maltrato”, expresaron anunciando que recurrirán a la justicia en caso de ser necesario y que no pueden seguir esperando más.

El diputado provincial Julio Eggimann, en coincidencia con Gabriel Real y Oscar Pieroni, expresó que el abandono que hace el PAMI no sólo es producto de la impericia e incapacidad de los funcionarios actuantes que dispusieron instrumentar nuevamente el viejo y otrora cuestionado sistema “capitado” y el recorte de recursos afectando la calidad de la atención médica en forma irresponsable sin visualizar alternativas en tiempo y forma. “Dicha decisión responde a un modelo del gobierno nacional que corta el hilo por lo más delgado tal como ha pasado con las tarifas en servicios públicos, la limitación en el suministro de medicamentos, la suspensión de pensiones y jubilaciones a discapacitados, la quita de becas educativas en el Plan Progresar”, manifestó Eggimann señalando que “hoy no sólo es una situación angustiante para los 9000 afiliados en Firmat, sino que constituye un problema regional porque no hay turnos disponibles para las atenciones y tampoco hay camas, ya que se intenta recurrir a Venado Tuerto que a su vez ya está virtualmente colapsado sin la debida capacidad para atender a quienes se han quedado sin prestaciones”.

Actuar en forma mancomunada en la emergencia sin diferencias políticas, movilizarse y reclamar dando visibilidad nacional y provincial al problema, integrar en una mesa coordinadora a los diversos sectores de la comunidad para continuar gestionando una rápida solución fue parte de las conclusiones de la asamblea que también contó con la participación del intendente de Firmat, Leonel Maximino, el presidente del Concejo Municipal, Darío Garziera, concejales actuales y candidatos de Firmat, presidentes comunales y Centros de Jubilados de la región.

En quince días volverá a convocarse con la expectativa de lograr una respuesta positiva para los afiliados a la obra social.