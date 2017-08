Nuevo ataque de Macri a "las paso"

El presidente Mauricio Macri dijo ayer tener “dudas” sobre realizar una “elección intermedia”, y consideró que “lo más sano sería elegir cada cuatro años todos los cargos”, al tiempo que reiteró que “no” le “gustan” las PASO.

“No me gustan las PASO, no me gusta que se pierda el tiempo, cuando hay tantas cosas por resolver, tantos problemas en la sociedad para construir una solución, el tiempo es escaso y de campaña tanto tiempo adicional...”, cuestionó Macri en declaraciones al Canal 9 de Salta.

Además de las críticas a las elecciones primarias que se implementaron durante el kirchnerismo, el mandatario también dijo que tiene “duda sobre una elección intermedia, creo que lo más sano sería elegir cada cuatro años todos los cargos, pero encima hacerlo doble vez, ha sido una experiencia frustrante”.

Para llevar a cabo una modificación como la que planteó el jefe de Estado sería necesaria una reforma de la Constitución, ya que allí se establece que el Senado se renueva por tercios cada dos años, mientras que Diputados se renueva por mitades cada dos años también. En ese contexto, Macri sostuvo que “en este caso ya está, espero el año que viene tener éxito y poder realmente modificar el sistema electoral, adoptar el voto electrónico en todo el país y simplificar”, luego del frustrado intento del Gobierno por llevar adelante una reforma electoral a fines de 2016.

Además, admitió que se “involucró” en esta elección porque “no se define la calidad del gobierno provincial, acá se define si claramente hemos tomado un camino distinto con el Estado al servicio de la gente no de la política, si estamos dispuestos a enfrentar a las mafias, como ha pasado con el narcotráfico que ha avanzado tanto que destruyó las familias”.

“Estamos pidiendo que nos apoyen para seguir batallando en esta construcción”, insistió el mandatario, a menos de dos semanas de la realización de las PASO en todo el país.

Lo cierto, es que esta no es la primera vez en que el Gobierno se manifiesta en contra de las PASO, ya que el pasado 18 de marzo la vicepresidenta Gabriela Michetti consideró que “lo más efectivo sería, por lo menos durante un tiempo, evitar las elecciones de medio término”.

De esta manera, Michetti justificó su postura argumentando que “la competencia destructiva” que se genera entre los partidos políticos en años electorales suele complicar los planes de un gobierno.