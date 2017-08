Lifschitz se reunió con Macri

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, mantuvo este lunes en la sede de la Sociedad Rural de Santa Fe, un encuentro con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en el que se abordaron diversos temas relacionados con las agendas en común que mantienen los gobiernos provincial y nacional.

Lifschitz explicó que se trató de “una reunión a solas para repasar temas, particularmente algunos vinculados a obras”.

"Hablamos del tema de la deuda que mantiene la Nación con la provincia. Le insistí en la necesidad de encontrar una salida negociada y si bien no me aseguró nada, me dio la sensación de que había una mirada positiva y una predisposición a encontrar una solución. No hablamos de plazos, pero me quedé con la sensación de que va a haber una respuesta de parte del gobierno nacional”, resaltó.

OBRAS PÚBLICAS

Lifschitz y Macri también se refirieron al puente Santa Fe-Santo Tomé. “Un tema que habíamos conversado con anterioridad y yo le insistí sobre la importancia que tiene esa obra para todos los santafesinos. Una obra que fue comprometida por los gobiernos nacionales anteriores”, mencionó y destacó que “le insistí para que lo incorporen dentro del paquete de obras que se están licitando, y quedó en evaluarlo con el ministro de Transporte de la Nación”.

El gobernador agregó que se discutió la situación del aeropuerto de Rosario, que “está creciendo de manera acelerada en cantidad de vuelos y pasajeros y necesitamos hacer obras muy importantes, además de las que teníamos previstas. Tenemos que hacer ampliaciones de la plataforma, una obra de más de 400 millones de pesos”. Además, añadió que “antes de fin de año tenemos que licitar la nueva Terminal Internacional, una obra de mas de 600 millones de pesos. Así que estamos hablando de alrededor de 1.000 o 1.200 millones de pesos y le pedí apoyo ya que los otros aeropuertos del país tienen apoyo y el nuestro, que es de la provincia y no está concesionado, necesita de ese respaldo nacional”.

Lifschitz destacó que volvieron a hablar sobre el proyecto del predio universitario conocido como La Siberia, en Rosario, y recordó que en este caso, ya se vienen realizando gestiones desde hace un tiempo con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

AGENDA LEGISLATIVA

Lifschitz también sostuvo que el presidente de la Nación le manifestó su “preocupación por algunas leyes”. En ese sentido, el gobernador le comentó “que este lunes habíamos enviado a la Legislatura el proyecto de ley para reducir la alícuota de Ingresos Brutos a los créditos hipotecarios, que es un tema que yo sé que al gobierno nacional le interesa y con el que compartimos el objetivo”.

Asimismo, añadió que “hablamos de la Ley de Pymes y le comenté que estamos por presentar un proyecto que no sólo adhiere a la normativa nacional, sino que incorpora cuestiones que llevamos adelante en Santa Fe, de apoyo y promoción de las pequeñas y medianas empresas. Por ese motivo hemos demorado un poco más de tiempo en elaborar el proyecto, pero lo estaremos presentando seguramente en los próximos días”, explicó.

CONTEXTO ELECTORAL

Por último, el gobernador sostuvo que “a nadie escapa que estamos en tiempos electorales y que estamos compitiendo electoralmente en la provincia de Santa Fe”.

“Tenemos diferencias y miradas distintas sobre muchos temas, sobre todo de la economía y cuestiones sociales que hemos planteado públicamente, pero en ese marco creo que fue una buena reunión y creo que es el camino que por lo menos nosotros queremos seguir; el de poder plantear diferencias, coincidencias y posiciones, ser respetados como santafesinos y que al mismo tiempo esto no sea un obstáculo para los proyectos que tenemos en común”, concluyó Lifschitz.