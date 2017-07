Se disputó la fecha 20 de la Liga Venadense de Fútbol

Este es el resumen completo de lo acontecido este fin de semana :

Resultados

Primera División "A" (20m. Fecha)

Jorge Newbery de Ruf. 2 - Náutico 1

Hughes FBC vs. Rivadavia (postergado)

Sportsman 2 - Juventud Pueyrredón 4

Juventud Unida 1 - Racing 1

Teodelina FBC 1 - Gral. Belgrano 0

Jorge Newbery VT 1 - Unión y Cultura 1

Atlético Elortondo 1 - Belgrano FBC 1

Independiente VC 1 - Studebaker 3

Posiciones

Primera División "A"



Atl. Elortondo 41

Studebaker 39

Jorge Newbery VT 35

Belgrano FBC 35

Unión y Cultura 33

Gral. Belgrano 32

Juventud Unida 30

Náutico 26

Juventud Pueyrredón 25

Racing 25

*Rivadavia 24

*Hughes FBC 22

Jorge Newbery R 21

Teodelina FBC 20

Sportsman 15

Independiente VC 7

(*Tienen un partido menos)

Próxima Fecha

Primera División "A" (21ra. Fecha)



Náutico vs. Belgrano FBC

U. y Cultura vs. Atlético Elortondo

Studebaker vs. Jorge Newbery VT

Gral. Belgrano vs. Independiente VC

Racing vs. Teodelina FBC

Juv. Pueyrredón vs. Juv. Unida

Rivadavia vs. Sportsman

Jorge Newbery R vs. Hughes FBC

Primera División "B"

Zona Campeonato "A" (1ra. Fecha)



Sp. Carmelense 2 - San Jorge 3

Ben Hur 2 - Sacachispa 1

Zona Campeonato "B"



Sarmiento 0 - Peñarol 0

San Martín 1 - Matienzo 0

Zona Repechaje "C"



Nueva Era 0 - Centenario 3

Independiente A 5 - Avellaneda 0

Zona Repechaje "D"



C. Argentino 2 - Sp. María Teresa 1

Los Andes 2 - C. Nueva 2

Posiciones

Primera División "B"

Zona Campeonato "A"

San Jorge 3

Ben Hur 3

Sp. Carmelense 0

Sacachispa 0

Zona Campeonato "B"

San Martín 3

Sarmiento 1

Peñarol 1

Matienzo 0

Zona Repechaje "C"

Independiente A 3

Centenario 3

Nueva Era 0

Avellaneda 0

Zona Repechaje "D"

C. Argentino 3

C. Nueva 1

Los Andes 1

Sp. María Teresa 0

Próxima fecha

Primera División "B"

(2da. Fecha)

Zona Campeonato "A"

Sacachispa vs. Sp. Carmelense

San Jorge vs. Ben Hur

Zona Campeonato "B"

Matienzo vs. Sarmiento

Peñarol vs. San Martín

Zona Repechaje "C"

Avellaneda vs. Nueva Era

Centenario vs. Independiente A

Zona Repechaje "D"

C. Nueva vs. C. Argentino

Sp. María Teresa vs. Los Andes



TORNEO FEDERAL "B"

Este domingo por la tarde Juventud Pueyrredón jugó un nuevo partido por el Torneo Federal "B". El "Pulga" visitó a Coronel Aguirre y cayó derrotado en un partidazo por 4 a 3. Matías Miramontes en tras oportunidades (pt. 4', pt. 43' y st. 29') y Leonardo López (st. 38') anotaron los goles para Coronel Aguirre. Mientras que Ezequiel Pérez (pt.38'), Pablo Olmedo (pt. 42') y Marcelo Coria (st. 32') convirtieron para el equipo venadense.

Por esta misma zona, Rivadavia había jugado el miércoles ante Ben Hur en Rafaela y empataron en un tanto.

Litoral Sur - Zona "B"

Resultados (4ta. Fecha)

Ben Hur 1 - Rivadavia 1

9 de Julio 1 - Tiro Federal 0

Cnel. Aguirre 4 - Juv. Pueyrredón 3

Unión 0 - Pto. Gral. San Martín 3

Adiur vs. San Jorge (miércoleds 16 de agosto)

Posiciones

9 de Julio 9

Pto. Gral. San Martín 8

Cnel. Aguirre 7

*San Jorge 7

Ben Hur 7

Rivadavia 6

*Adiur 3

Unión 3

Juv. Pueyrredón 2

Tiro Federal 0

(*Tienen un partido menos)

Próxima Fecha (5ta.)

Rivadavia vs. 9 de Julio (miércoles)

Juv. Pueyrredón vs. Unión

San Jorge vs. Cnel. Aguirre

Pto. Gral. San Martín vs. Ben Hur

Tiro Federal vs. Aduir