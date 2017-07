Lo que viene...lo que viene !!!

Así se jugará la jornada de domingo en los estadios que componen la Liga Venadense :

Primera División "A"



Fecha 20 Fecha

Jorge Newbery de Ruf. vs Náutico

Hughes FBC vs. Rivadavia



Sportsman (2) vs. Juventud Pueyrredón (4)



Juv. Unida vs. Racing

Teodelina FBC vs. Gral. Belgrano

Jorge Newbery de VT vs. Unión y Cultura

Atletico Elortondo vs. Belgrano FBC

Independiente vs Studebaker

Posiciones

Primera División "A"

Atlético Elortondo 40

Studebaker 36

Jorge Newbery VT 34

Belgrano FBC 34

Gral. Belgrano 32

Unión y Cultura 32

Juventud Unida 29

Náutico 26

*Rivadavia 24

Racing 24

Juventud Pueyrredón 25 (Jugó el miércoles)

Hughes FBC 22

Teodelina FBC 18

*Jorge Newbery de Ruf, 18

Sportsman 15 (jugó el miércoles)

Independiente VC 7

(*tienen partidos postergados)

Primera División "B"

Zona Campeonato "A"



Ben Hur

San Jorge

Sacachispa

Sp. Carmelense

Zona Campeonato "B"

Peñarol

Sarmiento

San Martín

Matienzo

Zona Repechaje "C"

Centenario

Nueva Era

Independiente A

Avellaneda

Zona Repechaje "D"

C. Argentino

Los Andes

Sp. María Teresa

Ciudad Nueva

Talleres por ser el último de la Zona 1 de la "B" quedó eliminado del certamen y no jugará hasta el año que viene.