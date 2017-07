Rivadavia sumó en Rafaela por el Torneo Federal "B"

Debido a que el domingo juega por la Copa Santa Fe, Rivadavia visitó este jueves por la noche a Ben Hur en Rafaela por una nueva fecha del Torneo Federal "B". En un buen partido terminaron empatando en un tanto.

Los dos goles del partido fueron anotados en el primer tiempo. A los 11 minutos Alejandro Carrizo abrió el marcador para Ben Hur, y sobre el final, a los 46', Gabriel Giacopetti empató para los de Venado Tuerto.

Con este partido ante Ben Hur comenzó una seguidilla de partidos muy seguidos y difíciles para Rivadavia. El domingo jugará ante 9 de Julio en Rafaela por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Santa Fe, el próximo miércoles en el "Coloso de la calle Sarmiento" recibirá a este mismo rival por el Federal "B", y el domingo 6 volverá a recibir a 9 de Julio por la revancha de la Copa Santa Fe. En 15 días jugará tres partidos contra 9 de Julio de Rafela; dos por la Copa Santa Fe y uno por el Federal "B".

La "V" se quedará en Rafaela, no volverá a nuestra ciudad. Algo acertado ya que el domingo en esa ciudad juega ente 9 de Julio por la Copa Santa Fe.

Litoral Sur - Zona "B"

Resultados (4ta. Fecha)

Ben Hur 1 - Rivadavia 1

9 de Julio 1 - Tiro Federal 0

Cnel. Aguirre vs. Juv. Pueyrredón (domingo 15.30hs.)

Adiur vs. San Jorge (miércoleds 16 de agosto)

Unión vs. Pto. Gral. San Martín (domingo 15:30hs.)

Posiciones

9 de Julio 9

*San Jorge 7

Ben Hur 7

Rivadavia 6

*Pto. Gral. San Martín 5

*Cnel. Aguirre 4

*Adiur 3

*Unión 3

*Juv. Pueyrredón 2

Tiro Federal 0

(*Tienen un partido menos)