Las naftas se ajustarán al ritmo del petróleo desde 2018

Los surtidores argentinos serán testigos en 2018 de un hecho poco frecuente en la historia reciente: por primera vez en 18 años, los precios de las naftas y el gasoil se moverán en línea con la cotización internacional del petróleo, por lo que tenderán a aumentar o a bajar al mismo tiempo que en el resto del mundo. De esa manera, según el pronóstico del Gobierno, perderá sentido una pregunta que se repite en las estaciones de servicio cuando hay una remarcación de pizarras: ¿por qué los combustibles suben en el país cuando el crudo baja en el mundo?

En el entorno de Mauricio Macri esperan que desde principios del año próximo el precio local del crudo esté en la misma línea que la cotización internacional del Brent, el tipo de petróleo que se extrae principalmente en el Mar del Norte y funciona como referencia, entre otros, en los mercados europeos hechas todas las deducciones de calidad y del costo de los fletes.

El petróleo representa cerca del 80% del costo de producción de las naftas y el gasoil. De manera que su variación inclinará los precios finales que pagarán los consumidores locales. Tendrán así una situación más parecida a la de los países vecinos.

Será el corolario de un trabajo de acoplamiento de precios que inició tímidamente el ex ministro de Economía Axel Kicillof y profundizó la gestión de Macri a través de acuerdos promovidos con la cadena productiva del petróleo por el ministro de Energía, Juan José Aranguren.