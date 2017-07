Una victoria y una derrota para los equipos de Venado Tuerto en el Federal "B"

Este miércoles se jugó una nueva fecha del Torneo Federal "B". En Venado Tuerto, Rivadavia recibió en el "Coloso de la calle Sarmiento" a Unión de Totoras. Jugando un buen partido la "V" ganó por 3 a 1. Los goles del equipo de nuestra ciudad fueron anotados todos por Gabriel Giacopetti, el primero a los 29 minutos del primer tiempo, otro a los 2' del complemento y el tercero a los 21 de ese segundo tiempo. Nicolás Bianco a los 13 minutos había descontado para Unión.

Buena y merecida victoria para la "V", quien ahora buscará sumar más puntos cuando visite a Ben Hur en Rafaela.

Pero antes de volver a jugar por el Torneo Federal "B", Rivadavia tendrá otro compromiso histórico cuando el domingo juegue ante Newells en Rosario por la "Copa Santa Fe".

Más temprano, Juventud Pueyrredón sufrió una dura goleada en su visita a Atlético San Jorge. El "Pulga" fue superado en todo momento y perdió 4 a 1; los goles de San Jorge lo anotaron Mauricio Temperini (pt. 44'), Maximiliano Romero (st. 16'), Yair Soloaga (st. 36') y Guido Barreiro (st. 43'); mientras que Rodrigo Aglieri había empatado transitoriamente para el "Pulga" a los 49' del primer tiempo.

Dura derrota para Juventud Pueyrredón, que intentará recuperarse cuando visite a otro rival complicado; Coronel Aguirre.

Región Litoral Sur - Zona B



Resultados (3ra. Fecha)



Rivadavia 3 - Unión 1

San Jorge 4 - Juv. Pueyrredón 1

Pto. G. San Martín 3 - Cnel. Aguirre 1

Aduir 1 - 9 de Julio 2

Tiro Federal vs. Ben Hur (domingo 15:30hs.)

Posiciones



Atl. San Jorge 7

9 de Julio 6

Rivadavia 5

Pto. Gral. San Martín 5

Cnel. Aguirre 4

Aduir 3

*Ben Hur 3

Unión 3

Juv. Pueyrredón 2

*Tiro Federal 0

(*Tienen un partido menos - juegan entre sí el domingo)

Próxima Fecha (4ta.)



Ben Hur vs. Rivadavia

Cnel. Aguirre vs. Juv. Pueyrredón

Adiur vs. San Jorge

9 de Julio vs. Tiro Federal

Unión vs. Pto. Gral. San Martín